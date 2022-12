Cada día mueren cuatro peatones en Colombia por imprudencias mortales

Muchos de ellos ignoran las señales de tránsito, cruzan sin despegar la mirada del celular y cometen acciones temerarias.

En el primer semestre del año murieron más de 770 peatones y más de 3.200 resultaron lesionados.

“Muchos están cruzando por donde no se debe. No cruzan por las cebras y ese efectivamente es el cruce por donde se debe actuar. Otros no utilizan los puentes peatonales”, advierte Ricardo Galindo, director de la Agencia de Seguridad Vial.

Galindo también reconoce que hay fallas en la infraestructura y lamenta que "que cada vez que una persona cometa un error o una imprudencia termine pagando con la vida”.

El 74% de los muertos por imprudencias son hombres y el 26%, mujeres.