Fallecido en atentado a la General Santander “había oído” que la escuela “estaba amenazada”

Este domingo se cumplieron dos años del atentado terrorista a la escuela General Santander en Bogotá. Hasta el lugar llegaron familiares para rendir homenaje a los 22 uniformados que murieron en la explosión de una camioneta con 80 kilos de pentolita y que era conducida por José Aldemar Rojas Rodríguez, señalado miembro del ELN.

"Estaba muy contento y, sí, una vez me comentó de que había escuchado que la escuela estaba amenazada y yo le pregunté y ‘¿qué ha dicho la escuela?’, me dijo ‘nada, papi’, pero yo no le vi importancia y mire lo que sucedió”, dijo Óscar León Quintero, padre de Jonathan Quintero, una de las víctimas.

Francisco Javier Marulanda es el papá de Juan Esteban Marulanda, otro de los fallecidos en el ataque. Viajó desde Medellín para asistir al tributo y, en medio de los recuerdos de su hijo montando caballo o en el alojamiento, se pregunta cómo pudo ingresar un vehículo a esas instalaciones y acabar con la vida de 22 jóvenes.

"¿Qué ha pasado con la condena al ELN? Este grupo terrorista escondido en Cuba y la Fiscalía no se pronuncia, la Interpol, es preocupante estos dos años y sin respuestas”, aseguró.

El director de la Policía de Colombia, general Jorge Luis Vargas, aseguró que “el ELN en su totalidad es el responsable y tiene unos caminos de dirección, como ellos lo llaman, de liderazgo delincuencial, cabecillas delincuenciales, el COCE (Comando Central) y la DINAL (Dirección Nacional)”.

“Hemos encontrado, en los diferentes dispositivos que se han recuperado contra el ELN, información valiosa de la responsabilidad de los miembros superiores de este grupo delincuencial narcotraficante”, sostuvo el oficial.

Desde que inició la investigación, la Fiscalía encontró vínculos de esa guerrilla en el atentado. El mismo grupo subversivo se atribuyó el hecho desde Cuba y el Gobierno colombiano pidió la extradición de sus miembros.

“Las autoridades ya tienen las órdenes de captura, ya hay circulares rojas y Colombia no cesará en la búsqueda de esos responsables. Nosotros somos un estado de derecho y esos crímenes no pueden ser minimizados con supuestos argumentos de lucha política", dijo el presidente de la República, Iván Duque.

Un año después del atentado terrorista, las autoridades dieron con la captura de ocho personas señaladas de participar en la planeación, desarrollo logístico, ejecución y financiamiento del ataque a la escuela de cadetes General Santander.

“Quedan algunos otros por capturar del ELN, aquí el responsable fue el ELN de este muy, pero muy atroz atentado contra muchachos inocentes en Colombia, contra estudiantes", puntualizó el director de la Policía Nacional.

El viernes 15 de enero se dio inicio al juicio en contra del primer capturado por el ataque, Ricardo Andrés Carvajal, a quien se le acusa de terrorismo agravado, daño en bien ajeno, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y uso de material privativo de las fuerzas militares.