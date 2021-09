Cae banda que secuestraba a camioneros: voluptuosas mujeres los seducían por redes sociales

Una peligrosa banda delincuencial dedicada al hurto de vehículos de carga en Bogotá fue desarticulada por la Policía. Los asaltantes utilizaban mujeres para seducir a conductores por redes sociales y luego secuestrarlos por varias horas mientras desaparecían el vehículo y la carga.

Durante varios meses, el grupo de investigación judicial de la Policía de Tránsito venía recibiendo denuncias sobre una banda delincuencial que robaba vehículos de carga en las vías de ingreso a Bogotá.

Y aunque el modus operandi de la banda había sido identificado, para los investigadores faltaba una ficha en el rompecabezas, mujeres voluptuosas que perfilaban y seducían a sus víctimas por redes sociales; los hacían ir hasta cierto punto, donde el resto de la banda estaba esperando.

En otros hechos del día: Masacre en Tumaco: hombres armados mataron a 3 personas e hirieron a otras 12 en una discoteca

Este es el testimonio de un conductor secuestrado y asaltado: "Ella me dice ‘estás muy bueno, que quiere salir conmigo y toda la situación’ (…) llego a Soacha y la recojo en la primera estación de servicio que queda entrando a Bogotá".

Luego, la mujer le pedía al conductor que la dejara en un lugar apartado de la capital. "Entonces se baja del carro y dos tipos se me pegan por los lados del vehículo y me encañonan, me vendan los ojos, me pegan con una pistola y me pasan a otro vehículo que iba con ellos atrás".

Después de alrededor de una hora, “me metieron a una habitación”.

Publicidad

Con el paso de los minutos, las amenazas eran más agresivas: "Quieto hp, ya sabemos su familia donde vive, no vaya a decir nada porque lo matamos acá, lo matamos, lo matamos".

Tras varias horas de secuestro, y tras haber desaparecido el vehículo y la carga, el hombre fue liberado: “me sueltan ahí más o menos en Usme y me dejan tirado y me dicen no voltee la cara o lo matamos".

Como este hombre, otros siete conductores denunciaron esta modalidad ante las autoridades, las cuales trabajaron alrededor de 10 meses para desarticular la banda que secuestraba a camioneros.

En total cuatro personas fueron capturadas, tres mujeres que se encargaban de engañar a las víctimas y un hombre, que resultó ser miembro activo de la Policía Nacional.

Las autoridades ya tienen en la mira a otros miembros de esta organización criminal y se espera que en las próximas horas sean capturados.

A los 4 detenidos les impusieron medida de aseguramiento acusados de los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y secuestro simple.