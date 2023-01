Cae señalado de robar bicicleta y dispararle a joven que quedó parapléjico

El CTI de la Fiscalía capturó a cuatro personas, entre ellas un hombre identificado como Cristián Camilo Puchica Vargas, quien sería el responsable del crimen.

Por su parte, la alcaldesa Claudia López enfatizó que su administración le pondrá el ojo a que “el que roba sea sancionado”.

El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba en el sector de Patio Bonito , sobre la av. Ciudad de Cali, en compañía de un amigo.

Jerson Fabián Mariano, de 25 años, estuvo cinco días recluido en el hospital de Kennedy y, debido a las graves heridas que sufrió, no sabe si volverá a caminar.

“La bala atravesó el pulmón, el estómago y se alojó en la médula espinal. Ahí quedaron esquirlas que es lo que a mí no me permite mover las piernas y en este momento no siento las piernas. Los médicos dicen que, al parecer, yo no voy a recuperar el movimiento”, contó el joven.

Tras el registro de cámaras de seguridad y varios testimonios, el CTI de la Fiscalía capturó a cuatro personas, entre ellas un hombre identificado como Cristián Camilo Puchica Vargas, quien sería el responsable de haberle disparado al joven estudiante.

En promedio, en Bogotá al día se roban 22 bicicletas, por lo para la alcaldesa Claudia López enfrenta este delito como una prioridad.

“Lamento mucho que al estudiante le hayan robado la bicicleta, pero celebro que hayan capturado muy rápido a quien se la robo. De eso se trata, tenemos que mejorar en evitar el hurto y en bajarlo. Tenemos también que lograr que el que roba sea sancionado, porque, de lo contrario, se forma un círculo de impunidad”, dijo la alcaldesa.

La Fiscalía le imputó al presunto responsable los delitos de tentativa de homicidio agravado, hurto agravado y calificado consumado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. El hombre fue enviado a la cárcel.