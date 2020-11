Cae temible banda en Soacha: mataban a quienes quisieran dejar el negocio de microtráfico

Los del Rincón son señalados de cometer al menos siete homicidios. Una interceptación evidencia su crueldad.En una interceptación telefónica quedó registrada la frialdad con la que hablaban de los asesinatos en medio de la disputa a sangre y fuego por el control del microtráfico. "Ella no quería dejar de vender ni nada, toda grosera decía que no, que ella se paraba duro por lo de ella y vea, ahí le costó la vida, pero al otro ‘pelado’ me le está costando también. Si no, lo saco rápido", se les escucha decir. Suscríbase [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2Jhc3oO. Descargue nuestra aplicación: http://hyperurl.co/appnoticias Síganos en Google: http://bit.ly/2MrIZP3 WhatsApp El Periodista Soy Yo: http://bit.ly/2QD18rw WhatsApp Noticias Caracol Ahora: http://bit.ly/34ed1uQ Síganos en redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/NoticiasCaracol Twitter: https://twitter.com/NoticiasCaracol (@NoticiasCaracol) Instagram: https://www.instagram.com/noticiascaracol/ Nuestros canales en YouTube: Caracol Televisión: http://bit.ly/2CHpld2 Suscribirse Gol Caracol: http://bit.ly/2yAIGcU Suscribirse Shock: http://bit.ly/2CHNKzi Suscribirse Blu Radio: http://bit.ly/2CFF7Fo Suscribirse La Kalle: http://bit.ly/2JkgfEz Suscribirse Caracol Play: http://bit.ly/2SkyjlM Suscribirse El Espectador: http://bit.ly/2D4rkt7 Suscribirse