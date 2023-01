Caen del cielo con cuchillo en mano: así roban estos ‘spiderman’ criollos a ciclistas en Bogotá

Se montan en árboles, luminarias o postes y asaltan repentinamente a sus víctimas. En un robo reciente, un hombre recibió dos heridas con cuchillo.

“Yo venía a eso de las 6:30 p.m. y no tomé la cicloruta, tomé el puente vehicular. El flujo de carros ese día era poco. Las luminarias estaban totalmente apagadas, iba mirando hacia el costado derecho; entonces a mi costado izquierdo sentí unos saltos y fue cuando se me abalanzaron tres sujetos con armas blancas. Sufrí dos heridas en mis extremidades y se llevaron la bicicleta”, denuncia la víctima que fue abordada en un puente vehicular del occidente de Bogotá.

Afirma que estos mismos delincuentes habrían robado a una señora hace pocos días.

En redes sociales también circulan varias denuncias; un usuario, por ejemplo, contó: “Me saltó un tipo desde un árbol con tremendo cuchillo, aprovechando el bajo tráfico vehicular logré mandarme al carril central para que el tipo no me alcanzara”.

Ciclistas piden a las autoridades tomar medidas. Y es que los ladrones ya no saben qué inventarse para hurtar a biciusuarios:

De ‘la emboscada’ a ‘la milenaria’: con estas mañas roban a biciusuarios en Bogotá