Califican de "decepcionante” a la administración de Claudia López tras denuncia en Concejo de Bogotá

Continúan las reacciones por la polémica suscitada en el Concejo de Bogotá, donde el cabildante Martín Rivera dijo que desde la administración de Claudia López le preguntaron “qué puestos quería tener”.

El propio concejal, miembro del partido de gobierno y protagonista de la denuncia, en conversación con Blu Radio , dijo que no se retracta, pero hizo claridad:

Fue una reunión en privado en el despacho de la alcaldesa a principio de año (…) la pregunta fue muy general, una conversación en privado, ‘dime a quiénes conoces, quién consideras que tengan capacidades para estar en el gobierno, con quién quisieras que trabajáramos’, y a mí eso me molestó y le dije: 'yo no hice política ni estoy aquí para poner a nadie en ningún cargo'

El tema ha sido blanco de diferentes interpretaciones, como la de Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo: “Que concejales del mismo partido de la alcaldesa afirmen que les han ofrecido puestos en la relación entre el Concejo y la administración pues yo creo que es decepcionante, que no es lo que espera la ciudadanía, lo que espera Bogotá de un gobierno de Claudia López. La alcaldesa en su carrera política se ha caracterizado por denunciar la corrupción, por liderar la consulta anticorrupción. Entonces que algunas de las prácticas que ella misma ha denunciado en el pasado ahora las utilicen como gobernante, pues es decepcionante”.

María Victoria Vargas, concejal liberal, manifestó: “A mí no me consta lo que afirmó ayer el concejal Martín Rivera, pero en la eventualidad de que fuese cierto yo pienso que el solo hecho de ofrecer o de solicitar no constituye ni tráfico de influencias ni cohecho”.

Para el exconcejal de Bogotá Juan Carlos Flores llama la atención que la administración de Claudia López esté en medio de esta polémica cuando ella planteó propuestas contra este tipo de prácticas políticas: “Para mí es completamente contradictorio que se pretenda acallar a un concejal que dice ‘mire, yo no puedo votar el plan de ordenamiento porque estoy profundamente en contra de ese plan de ordenamiento’. Si la administración no puede convencer con argumentos al concejal, ¿entonces va a utilizar su poder para apabullarlo, para amordazarlo? Es decir, la alcaldesa hizo su carrera política pudiendo hablar libremente”.

El secretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, anunció que demandará por calumnia el concejal Martín Rivera, esto luego de asegurar de que se trataba de acusaciones falsas: “es increíble que haya acusaciones temerarias sin ninguna prueba, simplemente decir del otro algo de lo cual no se tiene información, ni pruebas, simplemente para generar un debate político. ¿Qué hay aquí de por medio?, una construcción de consensos”.

Mientras la polémica baja de tono, lo cierto es que de por medio está la votación del plan de ordenamiento territorial para lo cual el Concejo tendrá hasta el próximo 8 de diciembre para tomar una decisión positiva o negativa frente a este proyecto.

El detonante del escándalo tiene que ver con la decisión del partido de aplicar la ley de bancada de votar en bloque, lo que le daría un sí al POT por parte de Alianza Verde.