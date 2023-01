Cámara suspendió contrato con Gustavo Castro, señalado agresor de periodista

La directora administrativa de la corporación explicó que la decisión se dio al conocer el video con el que Maryori Carvajal denunció maltrato.

El contrato del director de la revista del Congreso, Hernán Gustavo Castro, con la Cámara de Representantes fue suscrito hace seis días. Luego de conocerse la agresión que le propinara a una de sus periodistas, la directora administrativa del Congreso tomó medidas.

Gustavo Castro, acusado de golpear a la periodista Maryory Carvajal, quedó en libertad

El contrato de Hernán Gustavo Castro fue terminado de manera anticipada en día de hoy, era por dos meses y doce días y “por hasta la suma de siete millones novecientos treinta y seis mil ochocientos pesos".

“Se cancela por la agresión evidente que todos los colombianos pudimos ver a través del video grabado por la periodista Maryory donde es clara la vulneración de los derechos humanos máxime a las mujeres de este país”, indicó Carolina Carrillo, directora administrativa de la Cámara de Representantes.

La revista del Congreso había publicado recientemente un artículo destacando la gestión de la directora administrativa, pero ella asegura que esto no la compromete.

“En lo absoluto. En los reportajes de la revista Congreso no solamente son hacia mí como directora administrativa sino muchas dignidades del país que desconocíamos el temperamento del señor”.

La directora administrativa aclaró que la revista del Congreso es un medio privado que no tiene vinculación laboral con la Cámara de Representantes.