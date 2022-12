Camión arrolló a una familia y buseta contra la que se estrelló salvó a niña de morir

El conductor, que intentó escapar, está libre y no le hicieron prueba de alcoholimetría, denunció uno de los afectados por el accidente en el sur de Bogotá.

El hombre arrolló a dos hermanos y su tía, informó Yair Cano, padre de los menores de edad.

El camión transitaba por una vía de Patio Bonito y al atropellar a la familia se estrelló con una buseta, lo que evitó que el vehículo “pasara por encima de mi hija”.

Policías que llegaron segundos después del incidente “nos dijeron que lo venían siguiendo porque no sé qué daño había hecho por allá”, comentó Yair.

Agregó que los mismos compañeros de trabajo del conductor “dijeron que él nunca había tomado, pero que hoy se había tomado seis cervecitas no más y mire lo que había pasado”.

Sin embargo, aseguró, al querer instaurar la denuncia no pudo hacerlo porque el hombre implicado quedó libre y en los documentos presentados solo está la prueba de alcoholimetría del conductor de la buseta pero no de quien causó el hecho.