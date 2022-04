Un camión se estrelló en Bogotá la madrugada del domingo 17 de abril. El vehículo fue a dar contra la habitación de un hombre que, por fortuna, justo en ese momento, había ido al baño.

“Yo me salvé de pronto porque me levanté, me dirigí al baño, cuando sentí el estruendo que la casa se sacudía. El golpe fue muy duro, sentí el estruendo y ya cuando por el susto salí del baño y miré el contenedor de la tractomula encima de la casa, y yo ya no vi paredes, no vi mis enseres”, relató José Reinalgo Salamanca.

Afortunadamente las pérdidas solo fueron materiales: una habitación, un salón de clases y los objetos del señor Víctor Sánchez, que cuando trataba de auxiliar al conductor le robaron lo que quedó de su computador y televisor.

Después de que el camión se estrelló en Bogotá, los Bomberos hicieron presencia para auxiliar al hombre al volante de 45, la única víctima. Se encuentra estable, con politraumatismos leves.

Una de las hipótesis es el exceso de cansancio del conductor, aparentemente por varias horas al volante.