Canadiense que golpeó a policía en aeropuerto El Dorado será expulsado de Colombia

En las próximas horas será expulsado de Colombia el ciudadano canadiense que golpeó a un policía en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El extranjero fue judicializado, no aceptó los cargos y, a pesar de la evidencia, la Fiscalía no pidió que fuera enviado a la cárcel.

Durante la audiencia de control de garantías el ciudadano canadiense tuvo la oportunidad de hablar ante un juez, donde señaló que llevaba cuatro días en la terminal aérea sin comer, dormir y no sabía lo que hacía.

“Cuando hablé en entrevista con el abogado le dije que llevaba cuatro días en el aeropuerto y que no había comido, no había dormido, y no pensaba lo que hacía con el policía”, aseguró Vincent Tong Zocio, canadiense que agredió a Policía.

Aunque la Fiscalía le imputó a este hombre el delito de violencia contra servidor público, no solicitó medida de aseguramiento. El ente investigador lo dejó a disposición de Migración Colombia para que se surtan los trámites administrativos de expulsión del país.

Publicidad

“Videos y otros elementos de prueba dan cuenta de que la mañana del pasado 10 de julio, el extranjero, de 34 años, se habría lanzado contra el uniformado para arrebatarle el arma de dotación. Como falló en su intento, lo sujetó del pecho y golpeó en la cara en repetidas oportunidades hasta que varias personas intervinieron”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Cabe recordar que el ciudadano canadiense tenía una mascota, la cual pasó a protección del Distrito, sin embargo, desde la entidad señalaron que el ciudadano había solicitado nuevamente su custodia, así que evalúa si le devolverán el perrito.

Versión de policía agredido

Publicidad

Jhon Largacha, de 26 años, es el policía que resultó agredido por el canadiense Vincent Tong Zocio en el aeropuerto El Dorado. El uniformado le contó a Noticias Caracol cómo ocurrió el ataque por parte del canadiense que le dejó dos días de incapacidad.

“Ingresé al baño y al salir del mismo un sujeto se me abalanza por la espalda a despojarme de mi armamento sin mediar palabras, en ese momento reacciono, me volteo y lo confronto. Al señor le pregunto que qué le pasa, no me dice nada y empieza a caminar. Yo lo sigo, pido apoyo a las unidades para individualizarlo, porque había tratado de quitarme el armamento”, indicó.

No obstante, dice que el sujeto insistió en confrontarlo: “Se me viene encima y logra impactarme un puño en la cara. En ese momento quedo un poco mareado y el señor trata de quitarme nuevamente el armamento”.

Largacha, oriundo de Chocó, insistió que en todo momento trató de mantener lejos la zona del cuerpo en la que portaba el arma.