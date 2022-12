Cansado de los colados, conductor de SITP enfureció contra pasajeros: "El servicio se paga"

Un conductor de SITP , conocido en TikTok como 'Yeinex', publicó en la red social un video en el que aparece en un bus enfurecido contra varios pasajeros, según él, por haber dejado entrar a un hombre que no quiso pagar el pasaje.



"¿Por qué no le llamó la atención cuando se coló?", preguntó enojado el conductor de SITP a una de las pasajeras que le reclamó por detener el bus. En las imágenes se observa que la mujer le dice que a él no le importaba si el usuario ingresaba sin pagar o no.

El conductor de SITP continuó diciendo: "¡El servicio se paga, el servicio se paga! Acá se respeta el servicio. ¿Por qué se cuela? ¿Por qué se cuela? Usted qué graba si fue el que le ayudó a que se colara, atrevido".



Los pasajeros le gritaban al conductor que continuara con el recorrido, a lo que respondió: "El servicio se viene prestando muy bien y, para que se preste mejor, hay que pagar el pasaje". En redes sociales, varios internautas defendieron al funcionario.

"Para los que dicen que para qué se paga un servicio malo, la respuesta es: si no pagan, ¿cómo quieren que se mejore el servicio? 🤷", "En mis tiempos uno no pagaba y el conductor del bus lo bajaba o lo bajaba" y "así toca. Aplausos 👏👏👏 Así nos va a tocar porque hay mucha gente sin cultura", fueron algunos comentarios.