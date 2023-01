Cantidad de pasajeros aumentó preocupantemente en Bogotá y eso que no se han activado sectores

El sistema zonal se acercó a su límite máximo, advirtió la alcaldesa Claudia López. Más de un millón de vehículos particulares salieron. ¡El coronavirus sigue siendo un peligro!

La mandataria de los capitalinos encendió las alarmas frente al incremento inesperado de pasajeros en el transporte público.

Sobre el sistema zonal, es decir, buses azules y provisionales, señaló que “ya va en 29%”, cuando el porcentaje máximo de ocupación se fijó en no más de 35% . Esta cifra se alcanzó sin que el sector manufacturero y de construcción aún tenga permiso para retomar en Bogotá.

En el mismo sentido, López afirmó que la ocupación en los buses troncales de Transmilenio llegó al 17% y que al menos un millón de vehículos particulares se movilizaron por las calles con un incremento inusual en corredores como la calle 80, la autopista Norte y el centro de la ciudad.



En materia de permisos e inscripciones de las empresas dedicadas a la construcción y manufactura, que estarían pendientes del trámite y visto bueno por parte de la administración para retomar actividades en época de coronavirus, dijo que el número de ingresos a la página https://bogota.gov.co/reactivacion-economica superó los 35 mil.

Lastimosamente, el 90% de las empresas inscritas no cumplían con los requisitos. “De los 69 sitios, solamente 10 pudimos verificar en sitio. Los otros 59, o no coincidía dirección de registro o no había nadie, o no estaban preparados. Lo que dijeron en el papel, no coincidió con lo que fuimos a ver”, recalcó la alcaldesa.

En caso de hallar información falsa entre los inscritos, sobre la empresa o su representante podría recaer una investigación por falsedad en documento público.