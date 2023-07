Captura de presunto asesino de Sebastián Valverde se dio gracias a una informante

En un calabozo amaneció uno de los presuntos asesinos de Michael Sebastián Valverde, el joven de 20 años que murió en medio de un robo en Bogotá tras comprar unos euros para su mamá, que viajaba a España. Su captura se dio gracias a una informante. Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento y ordenó enviarlo a la cárcel Modelo.



Durante la audiencia contra Julio César Martínez Caro, alias ‘el Calvo’ y quien tiene once anotaciones judiciales, el fiscal del caso leyó el testimonio de la informante:

“‘A las cinco de la tarde me llamó, no por video sino por llamada, caminando, y me dijo que había pasado otro güiro. Cuando él dice güiro se refiere a un problema’, dice la declarante. ‘Le pregunté que qué había pasado y me dijo que la Chinga era un bruto, que no sabía manejar la adrenalina, entonces yo dije ¿cómo así?, ¿qué pasó?, y me dijo que cuando habían ido a robar lo que habían ido a robar, se le fue un tiro al Chinga y que había herido al muchacho’”.

La mujer le preguntó al señalado asesino de Sebastián Valverde que si “‘¿entonces mataron al pelado?, y me dijo que no sabía porque ellos habían salido a correr, me dijo que estaba muy nervioso y que se iba a encerrar en la casa y que no iba a salir más. Él me escribe constantemente. Al rato me volvió a llamar, pero ya no hablaba más del tema’, y posteriormente cuenta ella que observa en las noticias nacionales la muerte del joven precisamente, ve los videos y reconoce a Julio César”, agregó el fiscal del caso.

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación están tras la pista de otro sospechoso conocido con el alias de ‘Chinga’ y quien sería el conductor de la motocicleta que los dos hombres habrían utilizado el día del homicidio del joven Sebastián Valverde.

‘El Calvo’, que no aceptó cargos y al parecer pretendía huir a Ecuador, “ya registraba antecedentes por homicidio, lesiones personales, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes”, reveló la general Sandra Patricia Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Su captura se dio tras una “investigación, que inició desde el mismo momento que se genera el homicidio, 58 días, 300 horas de video revisado, entrevistas, fuentes humanas y técnicas, el hallazgo de la motocicleta en la ciudad de Medellín”, añadió la oficial.

Leonor Merchán, directora seccional de la Fiscalía de Bogotá, indicó que no hay evidencia de que alguien que labore dentro del centro comercial donde Sebastián Valverde cambió dinero esté implicado en el crimen.

“Dentro de los elementos probatorios recolectados no tenemos ninguno que nos vincule a las empresas de cambio dentro del establecimiento comercial y se trata única y exclusivamente de una estructura delincuencial dedicada al hurto a personas en la modalidad de fleteo donde esta persona fallece”, precisó.