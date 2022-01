Capturan a ‘El mudo’, señalado de usar una piedra para golpear violentamente a un hombre y robarlo

Autoridades capturaron en las últimas horas a alias ‘El mudo’ por porte de estupefacientes, pero que también es señalado del violento ataque con una piedra contra Rubén Darío Córdoba , quien lo único que pide es que se haga justicia.

Noticias Caracol habló con Rubén Darío Córdoba, el hombre que fue víctima de un fuerte golpe con una piedra para robarlo en la localidad de Bosa. Dice que fue una de las situaciones más aterradoras de su vida.

Publicidad

“Lo último que recuerdo es que se me queda mirando fijamente a la cara y lo veo que me está esculcando los bolsillos, y ahí pierdo el conocimiento”, sostuvo Rubén.

Las contusiones en su cabeza y rostro son señales del brutal y desmedido ataque.

Publicidad

“Tengo el trauma en la parte de atrás de la cabeza, tengo fractura nasal, perdí los dientes delanteros y, pues las contusiones faciales”, añadió la víctima.

Pero Rubén no ha sido la única víctima de alias ‘El mudo’.

Publicidad

“A mí también. Venía para la casa, me pegó con una piedra contundente (…) Me llevaron al hospital (…) Me robó todo lo que tenía. Celular, documentos y el dinero que traía”, comentó Ángela Roja, otra víctima de alias ‘El mudo’.

“Hemos conocido que aquí ha habido aproximadamente 10 víctimas. Entre hurtos, asaltos y golpes que ha cometido la misma persona en el mismo sector”, agregó Íngrid Córdoba, hermana de Rubén Darío Córdoba.

Publicidad

Alias ‘El mudo’ se encuentra a disposición de la Fiscalía y autoridades están trabajando para establecer su responsabilidad en estos hechos.

Por otro lado, en la localidad de Kennedy se presentó un hecho en el que dos sujetos ingresaron a una vivienda, intimidaron con armas de fuego a una familia, los hombres portaban una pistola con silenciador.

Publicidad

Ambos delincuentes fueron capturados por la Policía.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Jorge Eliecer Camacho, insistió en que uno de los grandes problemas que han tenido que afrontar a diario en las calles es que, del número de capturas que se hicieron el año pasado, un 85% de los detenidos ya fueron dejados en libertad.