Capturan a hombre en Bogotá señalado de agredir y amenazar a su ex porque no quería volver con él

Este martes, 22 de febrero de 2022, las autoridades capturaron en Bogotá a José Alejandro Rodríguez Anacona , el hombre señalado de agredir y amenazar a su expareja porque, según la misma víctima, no quería volver con él.

La captura del sujeto se produjo casi 20 días después de que Laura Contreras denunciara públicamente que había sido víctima de una violencia desmedida e intimidaciones por parte del ahora detenido.

Publicidad

De acuerdo con Laura, su ex la asediaba permanentemente, la llamaba para insultarla y la amenazaba a través de mensajes.

“Yo me vengo de usted porque me vengo, no me importa pagar lo que sea. Eso quería, una excusa para poder sacar todo esto que tengo reprimido y si tengo que estar en una cárcel, escondido o muerto, me vale, pero antes usted me paga todo lo que me hace”, dice uno de los textos.

Publicidad

Asimismo, el mensaje agrega: “Y si piensa que lo que le está pasando es poquito, siga. No sabe de lo que soy capaz. Si yo no soy feliz, usted menos, se lo juro”.

Otra de las agresiones denunciadas da cuenta de que el hombre ha roto vidrios e incluso causado daños a una motocicleta estacionada frente a la casa de Laura Contreras. Además, es señalado de haber llegado a otras partes donde ella se encuentra para intimidarla.

Publicidad

“Yo me hago llevar. En serio, yo me hago llevar, pero no me voy a quedar con esa, se lo juro por el bien sagrado. Acá me voy a quedar, gran hijue***, acá me voy a quedar", dice el hombre en un video grabado por Laura.

En medio de la angustia y el temor por convertirse en víctima de homicidio, Laura Contreras puso la denuncia a través de la página web de la Fiscalía y, ahora, casi 20 días después, se logró la captura del implicado.

Publicidad

La detención del hombre señalado de amenazar a su ex fue llevada a cabo por personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.