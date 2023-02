Capturan a hombre que al parecer usaba su baja estatura para manosear a mujeres en Transmilenio

Un hombre de 54 años fue capturado en Bogotá tras ser señalado de manosear a mujeres en Transmilenio, esto aprovechando su condición física, ya que se trata de una persona de baja estatura. El ciudadano antes de su detención fue golpeado por otros pasajeros.

Según informó Blu radio , el hecho se presentó en un bus que tenía como destino el Portal de Las Américas, en el suroccidente de Bogotá, donde esta persona habría tocado las partes íntimas a una joven que gritó alertando a los demás pasajeros de lo que ocurría.

Varias personas reaccionaron reteniendo al hombre, el cual fue golpeado en varias oportunidades.

“Este hombre, de 54 años, al parecer se aprovechaba de su estatura (1,30 metros) para abusar de las jovencitas en los articulados”, indicó el reporte de la Policía conocido por el medio citado.

Publicidad

Al lugar se desplazó una patrulla púrpura que le brindó atención a la joven que habría sido víctima de este sujeto en el articulado de Transmilenio, para que interpusiera la denuncia respectiva.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y sería procesado por el delito de injurias por vía de hecho.

Mujer denunció ser víctima de acoso por redes sociales

En hechos similares, una joven llamada Natalia Montenegro contó que tuvo que cerrar sus redes sociales y cambiar sus hábitos de vida debido a un hombre que le dice que la va a agredir sexualmente.

Publicidad

La mujer, de 31 años, dice que lo que le preocupa es “que no hagan nada en este momento" y esperen a encontrarla "en una maleta como Valentina Trespalacios o como a la misma Natalia Ponce de León". "Me preocupa que pase algo físico o más grave para ponerme atención", afirmó.

Montenegro jamás se imaginó que vender un seguro de vida a un hombre le cambiaría la vida. El sujeto, aprovechándose de los datos de la mujer, desde el momento en que la contactó empezó a enviarle mensajes intimidantes, obscenos y amenazantes.

“Lo que hizo fue tomar mis datos y empezar el acoso. Me envía contenido sexual altamente inapropiado, fotos y videos masturbándose. En el último mensaje (que fue en febrero de este año), me escribió que cuando me vea me va a agredir sexualmente, me iba a violar”, contó.

El hombre que ha estado presuntamente acosando a Montenegro tiene una denuncia que quedó instaurada ante la Fiscalía General de la Nación, particularmente por el delito de lesiones personales agravadas y dos antecedentes por casos de abuso sexual.

Publicidad

Líneas para denunciar

En Bogotá puede denunciar si es víctima de violencia o acoso sexual a través de estos canales de atención:

Aplicativo móvil: APP ELLAS. Creada por la Red Nacional de Mujeres

Línea Púrpura: 01 8000 11 21 37

Línea 122: Fiscalía General de la Nación

Línea 155: Alta Consejería para la Equidad de la Mujer

URI: Unidades de Acción Inmediata de Bogotá

S.A.U: Salas de Atención a Usuarios

CAIVAS: Centros de Atención a Víctimas de Abuso Sexual. Carrera 33 # 18-33, bloque B - 4 Piso. Oficina de Asignaciones de la Policía Nacional

#NiUnaMás