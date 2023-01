Capturan a hombre que suplantó a conductor de Uber y abusó de su pasajera menor de edad

Enrique Gutiérrez Arciniegas, de 49 años, no aceptó el delito de acceso carnal violento, pero fue enviado a la cárcel. Los hechos ocurrieron en febrero.

El delito habría tenido lugar en la localidad de Kennedy. Este fue el testimonio entregado por la menor: “yo sentí miedo y empecé a temblar, yo me quería bajar del auto, pero ya estaba lejos de mi casa, miedo de que no lo conocía, miedo de que me podía hacer algo, violar por decirlo así, no llegar a mi casa, secuestrarme”.

El sujeto fue capturado por agentes de la Unidad de Vida de delitos sexuales de la Sijín en el barrio Isla del Sol.



Para la madre de la menor afectada fue difícil ver y volver a escuchar lo que vivió su hija en el vehículo que manejaba Gutiérrez Arciniegas. Sin embargo, dijo que “ya lo perdoné, no hay rencor con él”.