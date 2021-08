Capturan a Joel Mora, padrastro del bebé Samuel David que murió en extrañas circunstancias

Joel Mora, padrastro del bebé Samuel David Soto que murió en extrañas circunstancias el pasado 6 de julio, fue capturado el viernes en Bogotá como principal sospechoso de lo que le ocurrió al menor de edad. “No soy culpable”, dijo el joven en una entrevista con Noticias Caracol.

El joven fue privado de la libertad cuando se presentó en los juzgados de Paloquemao.

El padrastro del niño sostuvo que quería al menor como si fuera su propio hijo y aseveró que la familia de su novia sabía “lo mucho que me esforcé en trabajar por él, nunca le faltó un plato de comida, nunca le faltó un pañal, nunca le faltó nada”.

Joel Mora, en diálogo con Noticias Caracol, detalló qué pasó en la madrugada en que el bebé falleció.

“A las cinco de la mañana el niño no respondía para nada, no se movía, no respiraba, no reaccionaba, lo primero que hice fue llamar al 123, me pidieron hacerle reanimación”, contó.

En la llamada, afirmó, “me indican hacerle compresiones en el pecho, darle respiración boca a boca mientras llegaba la ambulancia”, algo que, según él, repitió “unas 100 veces, sin mentir, le hacía compresión en el pecho y no respondía nada”.

Joel Mora manifestó que los paramédicos llegaron después de 20 minutos, “cogieron al niño, se lo llevaron para la ambulancia y de una arrancamos para el hospital” de Kennedy, a donde llegó muerto.

No obstante, afirmó que nunca le dieron “información de las fracturas, de los golpes” que al parecer tenía Samuel David el día que murió.

Joel Mora aseveró que “hasta el momento no me han dado el dictamen porque no soy el padre biológico”.

“No soy culpable de algo que no he hecho”, reiteró el padrastro de Samuel David.

Joel Mora se encuentra en las audiencias preliminares para legalizar su captura.

De ser hallado culpable, podría enfrentarse a la ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.