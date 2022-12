Capturan a sargento de la Policía por ingresar trago y drogas para detenidos en URI de Puente Aranda

Personería denunció, además, graves condiciones de hacinamiento que soportan personas procesadas en la capital del país.

En total, son 639 detenidos que permanecen en instalaciones no adecuadas y que en realidad deberían estar recluidos en centros carcelarios.

Los reos se encuentran en 14 estaciones de la Policía y cinco Unidades de Reacción Inmediata.

“No se pueden sentar, no se pueden parar, no se pueden mover. Está en condiciones inhumanas y súmele que no hay higiene. El tema de salubridad está en alerta máxima y hay gente que sufre de enfermedades de transmisión sexual”, afirmó la personera Carmen Castañeda.

Videos grabados por el Ministerio Público, muestran que los detenidos deben dormir en el piso e incluso unos sobre otros.

En celdas diseñadas para máximo cuatro personas hay hasta 12 detenidos, según se aprecia en las imágenes.

Adicionalmente, familiares y visitantes de los reos denuncian que son sometidos a situaciones que vulneran su dignidad. Entre las denuncias están las de personas presuntamente obligadas a desnudarse en requisas.

