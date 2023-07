Capturan a señalados de herir a policía en Universidad Nacional con papa bomba

Las autoridades reportaron la captura de dos hombres señalados de haber lanzado un explosivo contra el patrullero Jhon Fredys Rodríguez Sandoval, en medio de desmanes en la Universidad Nacional el pasado 8 de junio . Los sospechosos fueron detenidos en medio de una redada en el barrio El Tintal, en la que participaron más de 70 uniformados.

#LOÚLTIMO | En medio de enfrentamientos con encapuchados, un agente de la Policía es impactado y cae al suelo, frente a las instalaciones de la Universidad Nacional en Bogotá. Se desconoce su estado de salud.



Ampliación en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/pN6FeZ8nI4 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 8, 2023

El uniformado herido, de 31 años, era el asignado a llevar el extintor para apagar las llamas que se generaban ese día por las papas bombas lanzadas desde la Universidad Nacional, así como para socorrer a compañeros que se vieran en riesgo.

El hecho quedó captado en una cámara de seguridad y evidenció el momento exacto en que el explosivo estalló en el rostro del patrullero Rodríguez, quien de inmediato cayó al suelo. Sus compañeros procedieron a protegerlo con los escudos para poder sacarlo del sitio.

Días después de los hechos, el padre del uniformado se pronunció: "Lastimosamente, cayó en esta situación a pesar de que siempre que hablábamos le decía que tuviera mucho cuidado, que se cuidara, pero esta fue la vocación que él escogió, que le gustó y contra eso ya no pudimos decir nada. Igual a lo que dice mi esposa, de corazón, perdono a los que le hicieron esto, este acto a mi hijo".

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló en ese entonces que quienes hirieron al uniformado no habían sido estudiantes de la Universidad Nacional. “Tenemos a un policía gravemente herido, entre la vida y la muerte, a la comunidad universitaria y a la ciudad atormentada por estos delincuentes que no son estudiantes y no tienen nada que ver con la comunidad universitaria”, precisó la mandataria.

Amigo del patrullero herido narró cómo fue el ataque

Durante el ataque con papa bomba, en el que el patrullero Sandoval resultó herido, estaba acompañado de su mejor amigo, Jeymar Barros, de 28 años. “Al momento de proceder, él va a mi derecha, pues yo soy el escudo blindado, el que se observa en el video. En el momento del impacto quedé aturdido, quedé muy desorientado y pues ya cuando miro hacia atrás lo veo a él tendido en el suelo, son momentos de angustia y dolor que se viven en ese instante. Solamente lo que pensábamos era en protegerlo, no medíamos de pronto lo que estaba sucediendo en ese instante, solamente queríamos protegerlo, haciendo una barrera con nuestros escudos y que lo sacaran lo más rápido posible de ahí”.

Al verlo tirado en el piso y muy malherido recordó que minutos antes de llegar a la manifestación se tomaron una foto justo al lado del sitio donde ocurrió el ataque. “Una foto que subimos de estado antes de iniciar el procedimiento, esa es una foto que subimos los tres que siempre andamos para arriba y para abajo como dice uno y ese es uno de los recuerdos que nos quedó antes de ese procedimiento”, indicó Barros.

La captura de los sujetos acusados de lanzar el artefacto se logró gracias a 100 horas de video y decenas de llamadas a la línea 123.