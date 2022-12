Capturaron a sujeto que exigía $500.000 a su expareja por no revelar fotos íntimas

La víctima había conocido al sujeto por medio de una aplicación de citas. En otro caso, un hombre le pedía $27 millones a su exnovia para no asesinarla.

“Yo a él lo conocí por medio de una aplicación de citas. Ahí él me contactó y él decía que iba a publicar mis fotos, que iba a ir a mi barrio y que iba a hacer un video con ellas”, relata la víctima de sexting.

El Gaula de la Policía adelantó una investigación y capturó al hombre en el instante en que iba a recibir el dinero por parte de esta joven, quien hace un llamado a las mujeres para no caer en esta situación y denunciar sus casos ante las autoridades.

“El llamado es que no tengan miedo, yo pensé que eso nunca me iba a pasar, no tengan miedo que la Policía siempre a uno lo va a ayudar, ellos lo van a asesorar a uno en todo el proceso de la captura del sujeto”, asegura.

La otra captura tiene que ver con un sujeto que acusó a su expareja de serle infiel, a quien amenazó de muerte junto al supuesto amante si no le entregaban 27 millones de pesos u ocho motocicletas de alto cilindraje. Las autoridades lo detuvieron cuando se dirigía a recibir la suma de dinero en la localidad de Usaquén.

Ante estos casos de ‘sexting’, la Policía hace una advertencia a la ciudadanía para que hagan sus denuncias en la línea 165 del Gaula bajo el programa “yo no pago, yo denuncio”.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que por favor no publique información personal en las redes sociales. De igual manera cuando esté sosteniendo una relación sentimental con cualquier persona, no se realice video ni fotografías íntimas, ya que cuando se presenta una ruptura puede ser usado para ser extorsionados por resentimiento de alguna de las dos personas”, señala el coronel Luis Enrique Sánchez, comandante del Gaula de Bogotá.