CAR negó solicitud de sustracción de la reserva Van der Hammen

La petición la había hecho la Alcaldía de Bogotá para ampliar la carrera novena, la avenida Boyacá y la avenida Suba - Cota.

Un equipo técnico de 15 personas de la CAR le dijo "no" a la propuesta de sustracción presentada por la Alcaldía Mayor para la reserva Thomas van der Hammen con el que se daba vía libre a la ampliación de la carrera 9, la avenida Boyacá y la avenida Suba - Cota.

“Mientras no estén reunidos la totalidad de los elementos que le den tranquilidad y seguridad técnica y jurídica a la Corporación Autónoma Regional, frente a que se logra ponderar de manera justa y razonada los intereses de crecimiento y consolidación de la ciudad con los intereses de sostenibilidad ambiental de la ciudad, no es dable a conceder un concepto favorable”, dice Néstor Franco, director de la CAR.

Entre las razones para emitir el concepto negativo fue la falta de información.

“Y en cuanto a las otras dos vías se solicitaron una información en la parte jurídica que en su momento no se allegó por parte del solicitante, por lo cual fue imposible para el grupo de trabajo identificar si estas dos vías también requerían licencia ambiental”, explicó Camilo Ferrer, director jurídico de la CAR.

Otras de las razones para dar este concepto tienen que ver con la protección de ecosistemas importantes como los humedales de la Conejera y Guaymaral.

“En la definición de las áreas de influencia directa en indirecta se dejaron de lado algunos ecosistemas importantes que a pesar de que no están dentro de la reserva hacen parte de lo que es la conectividad ecosistémica entre los cerros orientales y el río Bogotá”, indicó el director de ordenamiento de la CAR, Camilo Bello.

“La información entregada por el distrito presenta falencias que impide tomar una decisión de fondo sobre este particular”, director operativo de la CAR.

Al finalizar estos anuncios el director de la CAR informó su desistimiento a la elección del nuevo director de esta corporación. El director aseguró que toma esa decisión para respetar el proceso de elección.