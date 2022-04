Cárcel para 4 señalados ladrones de camionetas de alta gama: una de las víctimas es una líder social

Cuatro sujetos que fueron capturados, según la Fiscalía, serían los responsables de robarle el vehículo a Amparo Tolosa, lideresa del sur de Bolívar, en Bogotá. Una interceptación telefónica condujo a los investigadores hasta la banda Los Salamanca, dedicada al hurto de camionetas de alta gama.

“En esa interceptación, él le comenta que se lanzaron al gobierno, que se les cayó la pistola, que habían sido boletas y se están refiriendo a ese evento número dos, su señoría, de la lideresa, donde dice aquí que se habían calentado y habían salido en las noticias”, señaló la fiscal del caso durante una audiencia en contra de los sujetos.

Los delincuentes seguían a sus víctimas, las interceptaban durante el recorrido o cuando llegaban a su casa y, con armas de fuego, robaban los vehículos.

“No es una sola víctima, son siete; no fue en un solo momento, fueron en siete fechas diferentes; no fue en una sola hora, fueron en horas diferentes. Eso tiene que indicarnos, su señoría, que efectivamente el número de personas afectadas sería mayor”, anotó la fiscal.

Los cuatro sujetos, que no aceptaron los cargos, fueron enviados a la cárcel por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado.