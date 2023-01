Carro bomba en la Escuela General Santander deja 11 muertos y 87 heridos

El vehículo entró por la puerta sur de la institución y explotó frente a un dormitorio para mujeres. El atacante fue identificado como José Aldemar Rojas.

Inicialmente, el alcalde Enrique Peñalosa confirmó que cinco personas perdieron la vida en el atentado. Más tarde, autoridades elevaron la cifra a 11.



Mi solidaridad con nuestros policías frente a acto terrorista en la Escuela General Santander. Los colombianos pueden tener la certeza que los criminales no intimidaran a nuestro Estado — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) January 17, 2019

De los 87 heridos, 32 fueron llevados al Hospital de la Policía Nacional, 8 al Hospital El Tunal -dos de ellos fallecieron en el centro médico- 27 a la Clínica del Occidente, 5 al centro Policlínico del Olaya, 2 al Hospital Militar, 2 al Hospital de Kennedy, uno a la Clínica Colombia y uno a la Fundación Santa Fe.

En rueda de prensa, el fiscal general Néstor Humberto Martínez identificó como José Aldemar Rojas Rodríguez al responsable del atentado. Aseguró que entró a la escuela en una camioneta gris Nissan Patrol modelo 1993 de placa LAF 565.

“Nuestros explosivitas nos han dado un primer reporte que indicaría que el vehículo estaba cargado de 80 kilos de pentolita”, reveló Martínez.

Así avanza la investigación:

Este es el carro bomba y este es el autor del atentado en la Escuela General Santander Hacia las 8:30 a.m. se desarrollaba una imposición de estrellas a los cadetes de la compañía. Se estima que la explosión se produjo a las 9:30 a.m.

Noticias Caracol conoció el audio de uno de los policías que atendió el llamado tras la explosión.



#ÚltimaHora Se conoce audio de uno de los policías que atendió llamado tras carro bomba en la Escuela General Santander https://t.co/6i7ID6Be72 pic.twitter.com/pRR74VNBFW — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 17, 2019

A través de redes sociales, vecinos del sector reportaron daños producto de la detonación en varias viviendas.



Acaba de sonar algo como una explosión por los lados de la general Santander. Así quedó mi baño. #Bogotá @BomberosBogota Las tejas se levantaron todo está lleno de polvo pic.twitter.com/7zC8F3HypP — Laura Sofía B (@SofiaSerendipia) January 17, 2019

Un minuto de silencio

El presidente Iván Duque, quien regresó de Quibdó para atender la situación, pidió un minuto de silencio en honor a las víctimas del atentado.

“Es un ataque no solo contra la juventud ni contra la fuerza pública ni contra nuestros policías solamente, es un ataque contra toda la sociedad. Este demencial acto terrorista no quedará impune”, aseguró el mandatario.

Y añadió: ”Le he dado la orden a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para que desplieguen todas sus capacidades de inteligencia y determinen, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, quiénes son los responsables de este cobarde ataque”.

En el mismo sentido, Carlos Alfonso Negret, defensor del pueblo, condenó el hecho: “Colombia se merece la paz y no la guerra. De modo que el llamado es a los violentos, a que cesen estos hechos”.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó que una ciudadana ecuatoriana de nombre Érika Chicó murió en el atentado.



El brutal acto terrorista en Bogotá cobró la vida de una compatriota. Mi más sincero pésame a los familiares, amigos y compañeros de Erika Chicó. Esperamos la pronta recuperación de Carolina Sanango, quien sufrió heridas leves. — Lenín Moreno (@Lenin) January 17, 2019