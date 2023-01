Carulla se disculpa con joven que terminó presa tras ser acusada de robarse unos polvos que sí pagó

Angélica María Ramírez, sin embargo, emprenderá acciones legales contra el almacén de cadena. Pasó más de siete horas en la URI de Paloquemao.

La joven afirmó que el pasado 22 de julio vivió el peor día de su vida porque “sin ninguna prueba” la acusaron de robo.



Aquí les dejo la peor foto de mi vida!! El día 22 de julio del presente año fui denunciada por un guardia de seguridad de @miroseguridad en los establecimientos de @PlaceresCarulla ubicado en la calle 63 en bogota porque sin ninguna prueba me acuso de robo. pic.twitter.com/mXr7p61YzR — Angie (@AngieRamirezM1) July 24, 2019

Oriunda de Fundación, Magdalena, la mujer contó que fue a la tienda de cadena con su prima, que quería comprar unos polvos como los que ella tenía.

Según Angélica, sacó el maquillaje de su cartera para compararlo con el que iban a comprar y luego lo volvió a guardar.

“Sacamos dinero y pagamos (…) Cuando íbamos a salir nos detiene un guardia y nos dice ‘ustedes se robaron algo, vamos a registrarla’, y nos pasaron para la parte de atrás del establecimiento donde nos requisaron, y después de esto terminé presa”, relató.

La joven que estaba con ella fue hasta su casa y encontró la factura que comprobaba que los polvos que llevaba en el bolso no eran robados y habían sido comprados días antes en otro establecimiento comercial.

Ante lo sucedido, Carulla emitió un comunicado en el que manifestó: “Claramente estamos ante un hecho que obedece a un error el cual lamentamos. Situaciones como estas no corresponden a la experiencia que queremos ofrecerles a nuestros clientes”.

Aunque el almacén se disculpó, Angélica emprenderá acciones legales pues terminó siendo judicializada por un delito que no cometió.