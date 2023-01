¿Casa o calle por cárcel? Pese a medida, presunto acosador asedia a mujeres en Bogotá

“Por no saber aceptar piropos es que las matan, las violan y las acuchillan”: le dijo el sujeto a una de sus víctimas en un parque.

La mujer relató que el hombre la abordó “por la espalda y me dice ‘buenos días hermosa, ¿cómo estás tú?’, a lo cual yo me siento incómoda y le respondo ‘por favor no me hable’”.

“Tan pronto yo le digo esto, este personaje se pone súper violento y empieza a gritarme que por no saber aceptar piropos es la razón por la cual nos matan, nos violan y nos acuchillan a las mujeres”, agregó.

También una amiga de ella, afirma, le contó “que un personaje muy extraño se le había acercado y le había pedido tener relaciones sexuales con él en la mitad del parque”.

Los hechos ocurrieron en un parque del barrio Rosales, en el norte de Bogotá.

El presunto acosador ha sido condenado por violencia, acto sexual con menor de 14 años y hurto calificado y agravado.

El Inpec, según señala el abogado penalista de la Universidad Central Cristhian Giovanni Ramírez, “se reduce en estos momentos a visitas programadas, a visitas sorpresivas en las cuales se les controla a las personas que están siendo sometidas a estas medidas de prisión domiciliaria”, pero el número que vigilan “es muy menor comparado con el número que tiene esta medida domiciliaria”.

Más de 64 mil personas gozan del beneficio de casa por cárcel, la mayoría hombres (53 mil), y solo 4.500 tienen brazalete electrónico.

Le puede interesar:

Increíble: a hombre que mató a su hermano le dieron casa por cárcel y esta fue la razón