Casa por cárcel: ¿beneficio de presos arrepentidos o alcahuetería para reincidentes?

Capturas recientes de delincuentes con detención domiciliaria abrieron un nuevo debate. Expertos hablan del tema.

En Colombia, de las 4.943 personas condenadas que tienen beneficio de casa por cárcel, más de 524 han resultado reincidentes.

Publicidad

“El control de la detención preventiva domiciliaria y la prisión domiciliaria no se está haciendo en debida forma. Hay deficiencia de los funcionarios del Inpec y las personas están saliendo a cometer delitos", asegura José Gregorio Beltrán, abogado penalista.

El problema pareciera tener un fondo aún peor: hacinamiento en cárceles y necesidad de ubicar a los detenidos en otros espacios.

Incluso, el mismo director del Inpec propuso que en Colombia cada uno de los detenidos con prisión domiciliara pague su propio brazalete.

Publicidad

Pero, ¿qué tiene en cuenta un juez para que una persona tenga o no este beneficio?

"Que no tenga antecedentes penales, que no haya sido capturada dentro de los tres años anteriores, el monto de la pena e igualmente que no pertenezca a una organización criminal", explica Beltrán.

Publicidad

Para muchos jueces, la casa por cárcel también es otorgada para que el detenido tenga un rechazo social.