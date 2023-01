Casi pierde su casa por no pagar anterior valorización y ahora le llegó nuevo cobro por $6 millones

José Moreno apenas pudo desembargar su propiedad en 2019. Dice que las obras que van a hacer ahora no lo van a beneficiar.

“Hace más o menos 10 años me llegó un avaluó por 6 millones, el que cual no pude cancelar debido a muchos problemas. Y esas obras nunca tampoco los vi. Ahora me acaba de llegar otro avaluó por $6.700.000”, denuncia.

Advierte, además, que las calles del barrio Cundinamarca, donde vive, están acabadas.

“Básicamente este es un tema que va a beneficiar es el barrio Montevideo porque allá está el grueso de las obras, aquí en el barrio no va haber ningún tipo de obras, a excepción de unas que quedan pasando la avenida 19, que no va a valorizar ningunos predios”, afirma otro vecino.

Si usted considera que el cobro es injusto, tiene dos meses para interponer un recurso ante el IDU.

