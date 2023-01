No se comprobó homicidio ni accidente: siguen las dudas sobre muerte de Luis Andrés Colmenares

Las dudas sobre lo que pasó en la noche que murió Luis Andrés Colmenares siguen estando vigentes tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá .

Ese caso pasó por varios fiscales, peritos, expertos, jueces y magistrados, pero no ha llegado a ninguna conclusión contundente.

Así lo plasmo el magistrado del tribunal mencionado, quien mantuvo la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero, las jóvenes que estuvieron con Colmenares en una discoteca durante la fatídica noche del 30 de octubre de 2010.

Tras 7 horas de lectura de la sentencia, el tribunal cuestiona la investigación.

“Ni el hipotético accidente y el presunto homicidio fueron demostrados a partir de la prueba pericial. La versión de Laura, transmitida a los deponentes, queda sin respaldo probatorio, pues en esas condiciones, ausentes de confrontación, mal podría tenerse como una verdad incontestable que la muerte de Luis Andrés es producto de una caída de altura”, manifestó Jairo José Agudelo, magistrado del Tribunal Superior.

El fallo también cuestiona las falencias del recaudo de material probatorio en el canal de El Virrey, sitio donde se vio por última vez a Luis Andrés.

En cuanto a la ciencia forense, el magistrado Agudelo señaló que hubo fallas en la segunda necropsia, que se llevó a cabo en Villanueva, La Guajira .

“Empleo informal de personal sin equipo de protección y un manejo casi doméstico”, dijo el magistrado.

Laura Moreno y Jessy Quintero fueron absueltas

“Condenar, como lo reclaman los apelantes, no es posible por cuanto el tribunal no alcanzó, definitivamente, un conocimiento más allá de toda duda, no solo por el delito de homicidio, sino la responsabilidad que le sería consustanciada. Tampoco, desde luego, sobre la inocencia de las acusadas. En tales circunstancias y en sano criterio valorativo no hay otra salida posible ya que el estándar de prueba que los términos del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal se demanda para condenar, no se verifican”, leyó el magistrado.

Luis Colmenares, padre de Luis Andrés, manifestó que el ente investigador no actuó como debió: “La Fiscalía fue ineficiente en su trabajo. La única verdad que queda es que hay un muerto y es Luis Andrés”.

Los abogados de Moreno y Quintero demandarán a la Fiscalía. La familia Colmenares valora acudir a una revisión ante la Corte Suprema de Justicia.