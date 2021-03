Caso Sara Sofía: esto ha dicho su mamá, Carolina Galván

Sara Sofía Galván Cuesta es buscada por las autoridades tras la denuncia de su tía, Xiomara Galván, quien afirma que la mamá -tras llevársela el pasado 15 de enero- le aseguró que la niña había muerto y había lanzado el cuerpo a un río, versión que luego cambió.

"No sabe cuánto me arrepiento de habérsela dejado ese 15 de enero, de que ella se la llevara, yo no pensé que ella me fuera desaparecer la niña", ha comentado la tía.

Cuando Xiomara buscó a su hermana, esta sostuvo una macabra explicación:

Es que yo acosté a la niña, yo le di comida y a las tres horas que fui a mirarla la niña ya no respiraba (…) que la acción de ellos fue eso, de coger y tirar la niña al río Tunjuelito recuerda de esa conversación la denunciante.

Luego de esto, la tía de Sara Sofía aseguró que llevó a la madre hasta el CAI de Patio Bonito y allí los policías le preguntaron en dónde había dejado el cuerpo de la niña y se dirigieron al lugar, en el que no encontraron nada.

Cambio de versión

Sin embargo, cuando se creía casi resuelto el posible paradero de la menor, Carolina cambió de versión ante un investigador del CTI.

Según Xiomara, su hermana manifestó "que en Patio Bonito un día iba, no dice el día tampoco, que dizque una señora se había ofrecido a cuidarle la niña y que ella se la había entregado, pero que ella no sabe ni cómo se llama la señora ni quién es la señora. Yo digo que a la niña la vendieron".

En una entrevista posterior, la mujer le aseguró que había vendido a Sara. “Se entrevistó a Carolina, quien sigue con la versión de que regaló a la niña a una señora de un carro rojo, pero no tiene datos de la ubicación de la señora a quien le regaló la niña”, se señala un informe del investigador del CTI.

La captura

El pasado 18 de marzo, Carolina Galván fue capturada , luego de una orden de la Fiscalía , que aseguraba haber recogido pruebas suficientes para determinar que ella y su expareja, Nilson Díaz , sabían el paradero de la niña.

Entre tanto, la búsqueda en el río Tunjuelito no ha cesado.

Durante la audiencia en la que la pareja fue enviada a la cárcel, la fiscal lanzó duras declaraciones y mostró su tristeza por la desaparición de la menor.

“No se les ve un sentimiento mínimo de arrepentimiento, de dolor por saber qué pasó con la bebé, que no estaba pidiendo venir al mundo. Señor juez, ni siquiera un animal hace eso con su hijo. Siento pena de género, los animales pelean por sus cachorros y luchan por ellos”, dijo la funcionaria.

El 19 de marzo, tanto Carolina como Nilson fueron envidos a prisión y, aunque la Fiscalía les imputó el delito de desaparición forzada agravada, ninguno aceptó los cargos.

Mientras, las autoridades avanzan en las investigaciones para saber qué sucedió con la menor. Entre las medidas tomadas, la Interpol emitió una circular amarilla para buscarla en 196 países.