Caso Sara Sofía: ¿hay un pacto de silencio entre la mamá y el padrastro?

Más preguntas que certezas rodean el caso de Sara Sofía Galván, la niña de la que no se sabe nada desde el 15 de enero cuando su mamá, Carolina Galván, de 21 años, se la llevó de la casa de su hermana.

Noticias Caracol tuvo acceso a audios y al documento de 138 páginas donde está consignada toda la investigación.

Uno de los audios es de la vendedora ambulante que contactó por redes sociales a Xiomara Galván, tía de la niña, quien asegura que, entre Carolina Y Nilson Díaz, capturados por la Policía , hay un pacto de silencio.

Según el relato, ninguno de los dos puede revelar la verdad de lo que pasó: “si él me deja yo lo voy a echar al agua, entonces llegó un señor y ella no me quiso seguir hablando”.

Esta versión es corroborada por la tía de la niña, quien en su testimonio ante la Fiscalía 54 ha dicho que su hermana era obligada a entregarle a Nilson Díaz el dinero que ganaba como trabajadora sexual en un amanecedero del barrio María Paz, en Kennedy.

“Él es el que la tiene trabajando acá, todo lo que su hermana hace es para él. Su hermana dice que, si ella lo deja, ellos tienen una promesa de (no decir) qué realmente fue lo que paso con la niña y que ella lo echaría al agua si él la deja ella", le habrían comentado a Xiomara Galván.

Otro detalle que ha llamado la atención de los investigadores, en un interrogatorio posterior al primero, es que Carolina aseguró que el contacto para regalar a la niña lo hizo por internet y la habría entregado detrás de la Biblioteca el Tintal, en el sur de Bogotá .

“Le empezamos a preguntar por la niña y ella lo primero que me dice es que regaló la niña a una señora por internet y que no sabía quién era la señora y que ella no había vuelto a hablar con la señora”, señala el documento.

Una cámara del lugar es clave en la investigación para determinar si la niña fue vendida o regalada en este sector de la capital.

Esta versión coincide con la de Nilson Díaz, según la cual la niña salió con vida de su casa . Asegura que tiene la evidencia en el celular.

“Carolina se fue a finales de enero con la niña bien, con una maleta rosada y un poquito de ropa en un costal, volví a ver a Carolina a principios de febrero con la niña (…) tengo unas grabaciones en el celular que ella me dijo que la niña se la había regalado a una señora de un carro en Patio Bonito. Ella me alcanzó a decir que era un carro rojo”, quedó consignado en otro aparte del documento.

Noticias Caracol obtuvo la copia del Registro Civil de Sara Sofía. En él no aparece registrado su papá y se informa que la menor de edad nació en Bogotá el 30 de marzo de 2019, es decir, cumplirá dos años el martes de esta semana.

Inicialmente, Carolina Galván contó que el 28 de febrero le había dado de almuerzo lentejas y que por la noche el rostro de Sarita se había puesto rojo y que se encontraba muerta.

"Yo creo que la niña está viva, la versión del caño no la creo. ¿Qué le pido a don Nilson? Que él tiene sus hijos, que se ponga la mano en el corazón, que diga qué realmente pasó con la niña", es el llamado incesante de la tía de la menor.

Antes de la captura era fácil encontrar a Carolina Galván en el parque principal del barrio María Paz.

Testimonios rendidos por los involucrados señalan que la joven pasaba horas balanceándose en un columpio, con el pelo descuidado y la mirada perdida. La Fiscalía - como reza en un documento - ordenó examen psiquiátrico a la mujer.

¿Quién es Nilson Díaz?

De Nilson Vladimir Díaz Valenzuela se sabe que tiene 45 años, que trabajaba como mesero en un establecimiento de Corabastos y que tiene cuatro hijos. Uno de ellos le contó a la Fiscalía que la niña era sometida a crueles castigos físicos.

El ente investigador evalúa las declaraciones de cuatro testigos claves para armar el rompecabezas que permita saber qué pasó con Sarita.