Caso Valentina Trespalacios: defensa afirma que John Poulos habría estado “secuestrado” en Panamá

En la noche de este jueves, 26 de enero de 2023, John Poulos fue llevado ante un juez de control de garantías para responder por el asesinato de Valentina Trespalacios, la joven DJ hallada muerta dentro de una maleta en un basurero del barrio Los Cámbulos de la localidad de Fontibón.

En la audiencia de legalización de captura, Martín Alberto Riascos García, abogado de John Poulos en el caso, señaló que a su defendido no se le han respetado algunos derechos fundamentales en el proceso, pues, según él, no le permitieron acceder en el momento de su detención a un abogado.

“Me dice que no hubo acceso a la petición, que casi rogaba para que hubiera un abogado de confianza y una comunicación con la Embajada o un abogado que al menos pudiera entenderlo en su idioma nativo”, dijo el defensor del ciudadano estadounidense.

Asimismo, consideró que la captura de John Poulos se produjo en Panamá y que desde ese momento se iniciaron las 36 horas para surtir el proceso de legalización, tiempo que ya se habría sobrepasado, pues la detención en ese país se produjo el martes 24 de enero.

“Nadie ha tenido esas horas en las que estuvo confinado en ese país panameño, probablemente secuestrado”, aseguró el abogado, quien, en ese sentido, pidió que la captura no sea legalizada.

John Poulos llegó en la noche del miércoles a Bogotá y, según dijo el fiscal del caso, Daniel Gómez Acuña, en la audiencia de este jueves, la captura se produjo en la Dirección de Antinarcóticos, en el aeropuerto El Dorado, a las 11:42 p. m.

El fiscal aseguró que a John Poulos se le ha respetado el debido proceso, por lo que consideró que se debe impartir la legalización de captura, argumento que fue respaldado por la representante de la Procuraduría.

Se pronuncia la defensa del estadounidense John Poulos, principal sospechoso en el crimen de Valentina Trespalacios. Afirma que hubo irregularidades en el proceso de captura del implicado.



Pruebas sobre el crimen de Valentina Trespalacios

La Fiscalía ha analizado más de 300 horas de video , a través de las cuales pudo establecer todo el recorrido que habría hecho el presunto asesino en Bogotá antes de arrojar la maleta con el cuerpo de Valentina Trespalacios a un contenedor de basura y dirigirse al aeropuerto El Dorado de Bogotá.

El rastro que dejó John Poulos inicia en la calle 101 con carrera 21, donde está ubicado el apartamento que supuestamente había rentado el extranjero para irse a vivir con Valentina Trespalacios.

Un video muestra al sospechoso cargando en el parqueadero del edificio la que sería la maleta donde puso el cuerpo de su novia y que luego guarda en el baúl del carro gris que había alquilado. Eran las 10:05 a. m. del pasado domingo, 22 de enero.

Dicha maleta, de acuerdo con el testimonio de una amiga de la DJ, era de John Poulos, porque "desde el WhatsApp de ella él le mando unas fotos del equipaje de él y el color concuerda con el mismo".

Poco después, el mismo carro que alquiló el extranjero sería el que se parqueó junto a un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, a plena luz del día, para botar allí el cadáver de Valentina Trespalacios.

Luego de eso, John Poulos se dirigió al aeropuerto El Dorado para huir a Panamá. Antes de abordar el vuelo, según la investigación, botó el celular de su novia a una caneca.

Otra de las pruebas contra el ciudadano estadounidense es el extraño mensaje que Valentina Trespalacios escribió al soporte de una plataforma de servicio de transporte.

El conductor que la recogió a ella y a John Poulos contó lo sucedido: “Pega un grito y me dice ‘ay, ¿por qué escribí esto?’, entonces yo dije ‘¿qué pasó?’ y ella me muestra y le escribe a soporte de InDriver ‘ayuda, estoy en peligro’, entonces yo la miro y le digo: ‘¿estás bien?’, y el man todavía no se había montado al carro. Ella empieza como a manotear, el hombre entra y dice como ‘¿qué pasó, baby, estás bien?’”.

En cadena de custodia también quedaron los videos de la discoteca a donde Valentina Trespalacios y John Poulos llegaron a divertirse el pasado fin de semana.

El dictamen de Medicina Legal estableció que la muerte de la joven DJ se produjo por asfixia mecánica.