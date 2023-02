Caso Valentina Trespalacios: defensa de John Poulos cuestiona uso de esposas moradas y traducción

La defensa de John Poulos inició su intervención en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, por el feminicidio de Valentina Trespalacios, cuestionando algunos “aspectos que llaman la atención en el curso de estas diligencias”.



De acuerdo con lo dicho por el defensor público Juan Manuel Falla, abogado de John Poulos, se ha visto “afectado el debido proceso, no solo en contra del imputado, sino en quienes han participado en el mismo”.

Uno de los primeros cuestionamientos expuestos por el abogado fue el de supuestas inconsistencias comunicativas, haciendo referencia a la persona encargada de la traducción de las diligencias. Asimismo, se refirió a las esposas moradas que le pusieron a su defendido John Poulos cuando fue capturado en Bogotá, tras llegar de Panamá, en donde había sido detenido administrativamente.



“Desde las falencias comunicativas (y) el uso de esposas moradas al momento de la captura asumiendo una responsabilidad penal antes que cualquier juez de la República”, dijo Falla sobre las que en su concepto son fallas.

Además, el abogado Juan Manuel Falla indicó que “llama seriamente la atención que se dé más relevancia a la renuncia de un poder, explicando el procedimiento y término de la renuncia, en vez de la gran preocupación y zozobra que genera el hecho que un colega haya sido amenazado en su vida por el simple hecho de ejercer su labor”. Esto refiriéndose a la renuncia de Martín Riascos, primer abogado que había asumido la defensa de John Poulos.

Y le pidió a la sociedad respetar su trabajo. “Me permito hacer un llamado a la sociedad por el respeto a los actores de la justicia, nuestra labor no puede ser satanizada y no se pueden menospreciar esto actos de violencia, no se puede normalizar la violencia en ningún escenario”, puntualizó al respecto el abogado defensor de John Poulos.

Informe forense de Valentina Trespalacios

El cuerpo de Valentina Trespalacios fue encontrado en una maleta azul, que estaba sellada con una cinta aislante de color negro, “sobresaliendo parte del cuello y la cabeza”, indicó el fiscal del caso.



Sobre los hallazgos tras la inspección del cadáver, el ente investigador señaló que se encontraron “lesiones en el cuello por estrangulamiento, resaltándose en la cara anterior la presencia de 5 surtos de color violeta (morados) paralelos entre sí. Igualmente, se encontraron múltiples hematomas en los músculos del cuello. Se hallaron hematomas o acumulaciones de sangre reciente en la cara o rostro de la víctima”.

Agregando que, en boca y nariz, especialmente, se encontró una severa hemorragia y se registró la presencia de múltiples hematomas en la cara: “Quiere ello decir que existió una agresión repetida a través de golpes en su cabeza, cuello y rostro”.



“El médico forense determinó que la causa de la muerte de Valentina Trespalacios había sido asfixia por estrangulamiento y que la muerte se catalogaba como violenta. Igualmente, se resaltó que se evidenciaban maniobras de ocultamiento del cadáver”, puntualizó el fiscal en su presentación.

Al estadounidense John Poulos le fueron imputados los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento o destrucción de pruebas, cargos que no aceptó.