Exequias de Valentina Trespalacios: familiares y amigos de la DJ colombiana le dan un último adiós

En la tarde de este miércoles, 26 de enero de 2023, familiares, amigos y allegados de Valentina Trespalacios asistieron a las exequias de la joven asesinada, cuyo cadáver fue encontrado en el interior de un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.

Las honras fúnebres de la DJ de 23 años tuvieron lugar en el noroccidente de la capital del país. Al lugar llegaron todos aquellos que buscaban darle un último adiós a la bogotana, reconocida por su labor en la música.

Publicidad

1 of 7 valentinas trespalacios exequias 2.jfif 2 of 7 VALENTINA TRESPALACIOS EXEQUIAS 1.jfif 3 of 7 VALENTINAS TRESPALACIOS EXEQUIAS 3.jfif 4 of 7 VALENTINA EXEQUIAS 4.jfif 5 of 7 VALENTINA EXEQUIAS 7.jfif 6 of 7 EXEQUIAS 6.jfif 7 of 7 VALENTINA EXEQUIAS 5.jfif

¿Quién era Valentina Trespalacios?

La joven era una DJ bogotana de 23 años y compartía contenido continuo en sus redes sociales, incluso en Instagram tenía más de 16 mil seguidores.

Según detallaron sus familiares, Valentina Trespalacios mantenía una relación con un ciudadano estadounidense identificado como John Poulos, con quien llevaba más de un año y, además, con quien se le vio a la mujer por última vez con vida.

“Él tenía muy buenas intenciones con ella, de casarse, de hacer una vida acá en Colombia con ella, de invertir acá en Colombia. Venía supuestamente ya del todo para Colombia, no sé qué pasó, no entiendo”, comentó Laura Hidalgo, la mamá de Valentina Trespalacios, en entrevista con Noticias Caracol.

Publicidad

John Poulos, el presunto asesino de la DJ colombiana

Un arsenal de pruebas presentará un delegado de la unidad de vida de la Fiscalía General de la Nación contra el ciudadano estadounidense John Poulos, principal sospechoso del crimen de la DJ Valentina Trespalacios. Será imputado por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de elemento material probatorio.

Son más de 300 horas de video que ha analizado el ente investigador y con el que pudo establecer todo el recorrido que habría hecho el presunto asesino en Bogotá antes de arrojar la maleta con el cuerpo de la joven a un contenedor de basura y dirigirse al aeropuerto El Dorado.

Publicidad

Otra de las pruebas contra el ciudadano estadounidense es el extraño mensaje que Valentina Trespalacios escribió al soporte de una plataforma de servicio de transporte.

El conductor que la recogió a ella y a John Poulos contó el hecho: "Pega un grito y me dice ‘ay, ¿por qué escribí esto?’, entonces yo dije ‘¿qué pasó?’ y ella me muestra y le escribe a soporte de InDriver ‘ayuda, estoy en peligro’, entonces yo la miro y le digo: ‘¿estás bien?’, y el man todavía no se había montado al carro. Ella empieza como a manotear, el hombre entra y dice como ‘¿qué pasó, baby, estás bien?’".