Caso Valentina Trespalacios: las últimas 36 horas de la joven DJ antes de ser asesinada

El asesinato de la DJ Valentina Trespalacios sigue siendo un misterio y Noticias Caracol reconstruyó las últimas horas de la joven, según la Fiscalía, su novio, John Poulos, es el primer sospechoso, y fue arrestado en las últimas horas en Panamá luego de una solicitud directa de la Policía colombiana.

Residentes del edificio Alta Vista- El Mirador, en San Cristóbal, fueron testigos de la partida de John Paulos y Valentina Trespalacios el pasado viernes, 20 de enero de 2023. Su salida del conjunto residencial quedó grabada en una cámara de seguridad en la mañana.

“El último día, sí pasó a despedirse, que se iba a vivir al norte, se despidió del que arregla sus prendas y todo eso. Le dijo que hasta hoy vivía aquí”, indicó Luis Hernando Garzón, residente del conjunto Alta Vista - El Mirador.

Según los familiares de Valentina Trespalacios, el mismo viernes ella y su pareja se instalaron en un edificio del norte de Bogotá. Allí Poulos había alquilado un apartamento, mientras compraban una casa para vivir por siempre.

“Para empezar una nueva vida con ella, ya supuestamente venía del todo el día viernes, que fue que la acompañó el mismo día, que yo no sé por qué mi hija el mismo día fue a recoger sus cosas. Ellos tenían muy planeado para irse a vivir juntos, para empezar una nueva vida juntos”, expresó Laura Hidalgo, madre de la víctima.

Los investigadores establecieron que esa noche programaron una gran celebración: primero, Valentina envió un corto video a su mamá y luego, hacia la media noche, ella y el estadounidense solicitaron un vehículo a través de una plataforma para ir a divertirse a una discoteca en el sur de la ciudad.

El conductor que los recogió recuerda muy bien cómo eran físicamente los dos, pero le llamó mucho la atención un mensaje que la joven alcanzó a enviar a la plataforma cuando estaba abordando el vehículo

“El man era un tipo alto, norteamericano, blanco, de cabello castaño, ojos claros, corpulento y así como sombreada la barba. El man estaba tomado, al igual que ella. Cuando se monta al carro, antes de que él ingrese, ella pega un grito y me dice ‘ay, por qué escribí esto’, entonces yo dije ‘¿qué pasó?’ y ella me muestra y le escriben de soporte a InDriver, dice como ‘ayuda estoy en peligro’, entonces yo la miro y le digo ‘¿estás bien?’ y el man todavía no se había montado al carro. Ella empieza como a manotear, el hombre entra y dice como '¿qué pasó, baby?, ¿estás bien?'. Empiezan a hablar como novios y le pregunto a dónde vamos”, dijo el conductor de la plataforma.

El viaje al otro lado de la ciudad se concretó, pero desde las 3:48 a. m. del sábado que llegaron a la discoteca Sahara no se volvió a saber nada de la pareja, solo hasta el pasado domingo en la tarde cuando encontraron el cadáver de la joven DJ.



Su mejor amiga y también DJ, quien llegó este martes a Bogotá desde la costa Atlántica, dio fe de que Valentina estaba viva el sábado en la noche, pues se comunicó con ella a través de una videollamada.

“Ella me dijo que no iba a salir el sábado porque como estaba trasnochada del viernes, como el sábado no trabajaba, entonces ella me dijo como ‘no, me voy a quedar acá en la casa amiga, que de pronto vamos a salir a comer o nos quedamos acá en la casa cocinando'. Entonces, mi última comunicación con ella fue el sábado a las nueve de la noche”, mejor amiga de Valentina Trespalacios.

Para las autoridades, el novio de la joven Jhon Paulos, un hombre que trabaja en Estados Unidos como asesor financiero, sería el principal sospechoso del crimen.