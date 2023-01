Caso Valentina Trespalacios: renuncia abogado defensor de John Poulos por supuestas amenazas

El abogado Martín Riascos, defensor John Poulos en el caso que se sigue por el crimen de Valentina Trespalacios , solicitó este martes al juez que aceptara su renuncia porque ha recibido amenazas de muerte.



“Desde el pasado día miércoles, 25 de enero de 2023, en mis redes sociales, de manera persona, por llamadas telefónicas y por todas las vías he recibido amenazas. Tanto así que he decidido no contestar mi teléfono ni abrir mensajes de personas desconocidas”, subrayó Riascos al inicio de la audiencia de medida de aseguramiento contra John Poulos.

De acuerdo con el defensor del imputado, la semana pasada, tras la imputación de cargos a John Poulos, “pedí, irónicamente, seguridad solamente para quien hasta ese momento era mi representado, pero ni la judicatura ni nadie más pensó en todos los problemas que todo esto me estaba acarreando a mí y en mi vida personal”.

Según él, ya le había comunicado la decisión a John Poulos y este había hecho contacto con Juan Manuel Falla para que se encargara de su defensa.

¿Quién es John Poulos?

John Poulos es un ciudadano norteamericano con quien Valentina Trespalacios llevaba una relación de más de un año y fue la última persona en tener contacto con ella, pues habían salido de rumba el pasado viernes en la noche.

El hombre de aproximadamente 34 años es proveniente de Texas, Estados Unidos, fue detenido el 24 de enero en el aeropuerto de Panamá, luego de que saliera de Colombia el 22 de enero, el mismo día que un reciclador halló en una maleta el cuerpo de la mujer en la localidad de Fontibón.