Caso Valentina Trespalacios: suspenden audiencia contra John Poulos

Luego de más de 10 horas de audiencia en la que la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra John Poulos por su presunta participación en el crimen de Valentina Trespalacios, las partes llegaron a un acuerdo para retomar la diligencia este jueves.

“La posición mía es que el día de hoy ha sido agotador. El trabajo del señor traductor durante todo el día puede generar un cansancio que dificulte su labor, como se percibió con la intervención de la delegada del ministerio público”, dijo el juez para luego preguntarles a los intervinientes si estaban de acuerdo con que la audiencia se suspendiera este miércoles.

Tanto la Fiscalía como el defensor de las víctimas– representante de la mamá y el hermano de Valentina Trespalacios -, el abogado de John Poulos y la delegada del Ministerio Público acordaron que esta diligencia se reanudará el jueves 2 de enero a las 2:00 p.m.



“Vamos a reanudar a partir de las 2:00 p.m. con el compromiso de que el día de mañana (jueves 2 de enero) terminamos a la hora que nos dé. Si nos dan las 10:00 p.m., 12:00 a.m., 3:00 a.m., hacemos una jornada, digámoslo así, maratónica para que de esa manera se justifique la no continuación de la audiencia en la jornada de la mañana y no prologar esa incertidumbre”, puntualizó el juez.

Aún falta la intervención del defensor de John Poulos y luego el juez definirá si el imputado es enviado a la cárcel.

Publicidad

Pruebas contundentes de la Fiscalía contra John Poulos

La Fiscalía ha dicho que tiene 900 horas de videos que demostrarían la presunta responsabilidad de John Poulos en el crimen de Valentina Trespalacios.

Además de reconstruir en una línea de tiempo lo hecho por John Poulos, señalado asesino de Valentina Trespalacios, desde su llegada a Bogotá el pasado 19 de enero hasta su salida el domingo 22 con rumbo a Panamá, el ente investigador también tiene algunos testimonios que lo inculparían.

Publicidad

De acuerdo con el registro fotográfico tomado durante la captura de John Poulos, en el que se dejaron en evidencia todos los elementos que él tenía al momento de la detención, el estadounidense llevaba una cinta negra aislante que llama poderosamente la atención de la Fiscalía.

“Esta cinta negra aislante es coincidente - y ya estamos en los análisis de laboratorio genético y de huellas - con la cinta envolvente de la maleta azul hallada en el contenedor de basura”, subrayó el fiscal del caso.

Entre las pruebas, la Fiscalía también presentó un testimonio según el cual John Poulos había contratado un investigador privado para que estuviera pendiente de la DJ colombiana Valentina Trespalacios.

Publicidad

"Valentina había tenido un problema con John Poulos, porque ella iba a realizar un evento como DJ en una discoteca, lo que a él le molestó en ese momento. En esa oportunidad, John le dijo a Valentina que él había contratado un investigador privado para que estuviese pendiente de ella", sostuvo el fiscal.

También se citó durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento una entrevista que investigadores sostuvieron con Silvana Núñez Vélez, la mejor amiga de Valentina Trespalacios: “Ella manifestó que, efectivamente, Valentina desde hacía casi un año sostenía una relación amorosa con John Poulos, un ciudadano norteamericano, y que la intención de ellos era formalizar su relación y vivir juntos”.

Publicidad

En su declaración, la amiga de la víctima dio cuenta de que existía un "problema de celos" por parte de John Poulos, pues le revisaba el Instagram a Valentina, especialmente por los amigos que ella tenía, y verificaba a quién seguía por redes sociales.

Asimismo, la Fiscalía manifestó que un funcionario de la empresa prestadora del servicio de alquiler de automotores en la que el hoy imputado arrendó el vehículo gris en el que al parecer transportó el cuerpo de la joven DJ dijo en declaración juramentada que “el señor John Poulos tenía un rasguño en la cara, en la parte del pómulo izquierdo”.