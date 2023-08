Cayeron presuntos responsables de matar a empresario frente a gimnasio de la séptima con 85

En las últimas horas, la Policía capturó, en los barrios Tres Reyes y el Ensueño, localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, a dos señalados sicarios que habrían participado en el crimen de un empresario mientras salía de un gimnasio ubicado en la Carrera Séptima con calle 85. El homicidio tuvo lugar el pasado 24 de julio.



La víctima fue identificada como Adolfo Alberto Ortega García y tenía 56 años de edad. Según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, "era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión". Los detenidos son dos jóvenes de 24 años.

La víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia no a sicarios!

El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están… — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 24, 2023

Ortega García fue atacado con arma de fuego. Según las autoridades, dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le propinaron dos disparos. El comerciante murió en el lugar de los hechos y su cuerpo quedó tendido sobre el andén, mientras los criminales alcanzaron a emprender la huida.

"En menos de 15 días, los investigadores compilaron evidencia técnica a través de las cámaras de seguridad, inspección a procesos, cotejo entre armas de fuego y munición; e interceptaciones de líneas telefónicas que permitieron la plena identificación y solicitud de la orden de captura de estos sujetos", señaló en Blu Radio la general Sandra Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Ante el crimen contra Ortega García, la alcaldesa López criticó en su momento la situación de seguridad en la capital de Colombia. “Condeno este acto criminal. La Policía de Bogotá y la Fiscalía adelantan la investigación. El ajusticiamiento criminal no puede seguir impune y causando casi la mitad de los homicidios que ocurren en Bogotá. En mala hora nos quitaron 1.500 policías dejando expuesta a la ciudadanía”, aseguró la mandataria a través de su cuenta en Twitter.

“El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal”, sentenció. En ese sentido, lanzó otro duro cuestionamiento sobre la necesidad de invertir en seguridad y justicia ciudadana.

Publicidad

“Hasta cuando el nivel nacional (no solo este gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana no es un lujo, sino una necesidad imperiosa. Tienen que darnos, no quitarnos policía”, dijo.

Y añadió que “tienen que construir más cárceles que funcionen, no que sean centros de crimen. Y apoyar a fiscales y jueces para que sean ellos los que impartan justicia”.