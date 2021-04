Cayó el depredador del carro negro: abusó de más de 30 mujeres en Bogotá

La Policía de Bogotá logró la captura del denominado 'depredador del carro negro', un hombre señalado de haber abusado sexualmente de más de 30 mujeres en la capital de la República. Una de las más recientes víctimas relató lo que sufrió a manos de este criminal, que sembró el terror en la ciudad.

"Viene un carro negro Ford detrás de mí, yo me cambio de acera al ver que viene despacio. Cuando yo me cambio, lo que hace es que me adelanta, se baja del carro, me aborda, me coge por el cabello, me tira al piso”, aseguró.

En ese momento, el sujeto abusó sexualmente de la mujer.

“Cuando yo empiezo a gritar, se monta en el carro y se va; como yo empiezo a gritar, no me subió al carro. Yo me tiro al piso, porque siento que me va halando hacia el carro”, anotó la víctima.

Una estrategia criminal que utilizó, dice la Policía, contra otras mujeres en diferentes localidades de Bogotá.

“Hacía seguimiento por algunas cuadras y, cuando veía un punto donde estaba oscuro y estaban solas, se parqueaba, descendía del carro y las abordaba, haciéndoles tocamientos en sus partes íntimas”, aseguró la teniente Marlyn Rojas, jefe de la unidad contra delitos sexuales de la Policía de Bogotá.

Desde hace más de tres meses, el hombre sembró el terror entre los vecinos de cinco localidades de la capital de la República.

“Hablamos con algunas personas de tiendas, de las casas, que decían que habían escuchado que en la madrugada había una persona que llegaba en un carro negro y hacía esa actividad, pero nunca denunciaban”, anotó la oficial.

Pero una valiente mujer lo denunció y fue suficiente para que un grupo especial de la Policía capturara al depredador, de 28 años de edad, en Bogotá. Cuentan que lo detuvieron justo cuando intentaba abordar a una mujer en el ya conocido vehículo.

“Con un retrato hablado de esta persona, pudimos recolectar las características morfológicas, la mirada, y hacer un solo individuo”, indicó la teniente Rojas.

El señalado depredador del carro negro fue enviado a la cárcel.