Cayó presunto abusador en serie en Bogotá: “Me amenazó con destornillador"

Un señalado abusador en serie fue capturado en el sur de Bogotá en el momento en que -según denuncias- pretendía abusar de una mujer de 20 años. Noticias Caracol habló con la víctima que logró la captura en flagrancia de este hombre, identificado como Édison Javier Lara Valderrama, al que se le acusan de al menos cuatro casos similares.

“Soy una de las tantas víctimas de este violador en serie. Él abusó de mí como abusó de otras muchachas muy jóvenes de 16, 20, 19 años. Ahí llega la Policía, gracias a eso él no intentó hacerme algo más a fondo porque a él lo capturan y no pudo lograr hacerme más daño”, indicó la víctima.

Los hechos ocurrieron en el barrio Diana Turbay, sur de Bogotá, donde este presunto abusador en serie aprovechaba las zonas boscosas para atacar a sus víctimas mediante amenazas.

“Él me amenazó con un destornillador, me decía que si yo gritaba o hacía algún gesto él me chuzaba. Siempre mantuvo la mano en mis costillas apuntándome con el destornillador”, aseguró la joven.

Publicidad

Gracias a sus gritos, la comunidad ayudó a atrapar a este hombre que pretendía escapar. Videos de cámaras de seguridad fueron claves precisamente para la captura.

“Nosotros sentimos que la comunidad debe ponerle atención a este tipo de cosas y no quedarse callada, el temor es lo nos lleva a que muchas de estas cosas se sigan repitiendo y gracias a que un acto tan patético pasa tan cerca de nuestras narices podemos dar con este tipo para que así las autoridades puedan hacer su trabajo”, manifestó el esposo de la víctima.

El sujeto fue enviado a prisión. Además de este caso, la Fiscalía General de la Nación recibió tres testimonios de otras jóvenes de las que habría abusado el señalado delincuente.

Publicidad

“Fue abordada por tres mujeres más quienes aseguraron que habían sido víctimas del mismo hombre y le recibió las respetivas denuncias en contra del presunto agresor de 34 años por, al parecer, atacarlas sexualmente de la misma forma en hechos ocurridos en el barrio Diana Turbay y Palermo de la localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá”, indicó el director seccional de fiscalías en Bogotá, José Manuel Martínez Malaver.

“El hombre fue presentado por un fiscal ante un juez de garantías, quien determinó que el capturado es un peligro para la sociedad y debe seguir el proceso desde un centro carcelario”, agregó el funcionario.