Cayó presunto asesino de Sebastián Valverde, joven víctima de atraco en Ciudad Salitre

Fue capturado en las últimas horas, el presunto asesino del joven Michael Sebastián Valverde, quien fue baleado en un atraco el pasado 16 de mayo en inmediaciones de Ciudad Salitre, occidente de Bogotá, luego de comprar unos euros.

La captura fue el resultado de un operativo conjunto entre el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá que se llevó a cabo en la localidad de Engativá.

Este sujeto tiene al menos 11 anotaciones por diferentes delitos como lesiones personales, violencia intrafamiliar, fuga de presos y homicidio.

El detenido quedará a disposición de la autoridad competente para las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Publicidad

El asesinato de Michael Sebastián Valverde

“Nosotros éramos los dos, yo era madre soltera y estaba con él no más, y quedamos en que él cambiara el dinero y yo terminaba mis cosas, yo estaba a 15 minutos de donde ocurrieron los hechos”, contó Jenni Gómez, mamá del joven asesinado.

Michael Sebastián Valverde, con escasos 20 años, fue vilmente asesinado el martes 16 de mayo de 2023 cuando salía de un centro comercial con solo 400 euros que había cambiado para su mamá, quien viajaba a España al día siguiente.

Publicidad

“Ahora no sé qué va a pasar porque yo no me siento tranquila en esta ciudad, después de que pasó esto, no quiero salir de mi casa”, reconoció la mamá de Michael Sebastián Valverde.

Michael Sebastián Valverde tenía dos mascotas, Carla y Chloe. No le gustaba ser fotografiado ni aparecer en redes sociales.

El joven tenía un futuro promisorio en la multimedia y estaba becado en la Universidad Militar Nueva Granada. Fue uno de los mejores Icfes de su colegio, el Taller Psicopedagógico de los Andes, donde le rindieron un sentido homenaje.

Marcela Moreno, coordinadora de la institución, describió a Michael Sebastián Valverde como “un estudiante muy noble, muy inteligente, tímido, pero con una personalidad maravillosa”.

Publicidad

Iván Ávila, docente de tecnología, recalcó que el joven “siempre tuvo una manera de ser muy respetuosa, con un pensamiento crítico en competencias digitales, en el área de programación siempre fue muy destacado, muy sobresaliente, y realmente causa un impacto en toda esta comunidad educativa”.

La Policía Metropolitana de Bogotá había ofrecido 20 millones de pesos como recompensa a quien suministrara información sobre los responsables del homicidio del joven universitario.