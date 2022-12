Cayó sujeto señalado de abusar a niños tras engañarlos en parques de Bogotá y por redes

Serían seis las víctimas. En audiencia, acusado fingió demencia para evadir sus actos, pero se comprobó que no tiene problemas mentales.

Según los vecinos del barrio Patio Bonito, localidad de Kennedy, el sujeto se hacía llamar Martín y se ganaba la confianza de los comerciantes de la zona para lograr trabajar por días.

Una de las personas que lo contrató se percató de que se trataba de un señalado abusador sexual. Narra el comerciante que dejó al hombre trabajando en su local y cuando regresó lo vio con un niño amordazado y semidesnudo. La escena parecía indicar que el menor había sido víctima de un abuso.

El pequeño salió corriendo a su casa y se escondió en un mueble, bastante atemorizado, al punto que su mamá debió esperar tiempo considerable para enterarse del aberrante caso que ocurrió en apenas cinco minutos de descuido, señala la mujer.

Fingió demencia para evadir acusaciones

Martín, quien además habría abusado de otros cinco niños a través de mentiras y falsas promesas, fue capturado en cercanías del lugar de los hechos tras la acusación del pequeño.

Durante la audiencia se presentó como un reconocido futbolista de 150 años de edad, artimaña que no le funcionó, pues Medicina Legal realizó los exámenes de rigor y determinó que no tiene problemas siquiátricos.

Con el dictamen, fue llevado a audiencia nuevamente y un juez ordenó su detención en una cárcel.