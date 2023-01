Celadora denunció que la retuvieron y maltrataron en edificio de Rosales por casi un mes

Aseguró que no la dejaban salir “para evitar contagios de coronavirus ” y que le daban 15.000 pesos para su alimentación diaria.

Edy Fonseca denunció un grave caso de maltrato al afirmar que no la dejaron salir del edificio durante la cuarentena y que debido a eso quedó con secuelas de salud.

“Me angustiaba cuando yo les decía que por favor me dejaran ir a mi casa, que yo me devolvía, que me dejaran ir. Yo les decía: ‘Yo vuelvo, yo vuelvo’, y ellos decían que no, que lo iban a hablar”, contó la trabajadora.

También relató cómo vivió y las labores que tuvo que hacer por cerca de un mes en un edificio del sector de Rosales, sector exclusivo de Bogotá: “Yo estaba a las 5:30 a.m. o 6:00 a.m. trabajando para empezar a hacer aseo. Me tocaba hacer el aseo, sacar basuras, las canecas y todo lo de la limpieza del edificio. Terminaba a las 8:30 p.m. o 9:00 p.m.”.

“Iba a acostarme y, si algún residente necesitaba que le abriera la puerta, tenía que levantarme”, aseguró.

Según la mujer de 51 años, los administradores del edificio no le permitieron la salida “para evitar contagios” y fue así como el 25 de marzo le notificaron a Edy Fonseca que debía quedarse en su sitio de trabajo.

“Me llamó don Óscar Osorio y me dice que me quede, que claro que me van a dejar salir. Le pintan a uno todo muy diferente”, dijo Edy.

Añadió que le entregaron un subsidio de alimentación de 15.000 pesos diarios que “no le alcanzaban”, por lo que en varias oportunidades solo comía dos veces al día: “En la mañana me tomaba un tinto y mandaba traer el almuerzo en Olímpica. Lo traía a domicilio y me valía 11.700 pesos. Del almuerzo guardaba para la comida, pero soy una persona diabética”.

Edy contó que aguantó todo ese trato por necesidad ya que de ella depende aún su familia, en especial dos nietos.

Finalmente, salió del edificio en una ambulancia con graves problemas de salud por el estrés al que estuvo sometida.

El abogado de esta mujer asegura que ya presentó una denuncia por constreñimiento y lesiones personales y la Fiscalía informó este viernes que el caso ya fue asignado a un investigador de seguridad pública.

La Supervigilancia también realizó una visita de inspección al edificio, donde se recolectaron todas las pruebas para iniciar la investigación.

Por su parte, la Alcaldía de Chapinero hizo una inspección en el conjunto y serán las autoridades quienes determinen lo que ocurrió.

Noticias Caracol habló con varios miembros del consejo del edificio, quienes prefirieron no dar su versión alegando razones de seguridad. Sin embargo, señalaron que la versión entregada por Edy es totalmente opuesta a la realidad y mostraron unos comprobantes del acuerdo al que se llegó con la mujer para quedarse durante la cuarentena y del pago de unos bonos extra por este concepto.