Centro comercial Arena Bogotá: comerciantes denuncian irregularidades en entrega de locales

Algunos comerciantes que invirtieron en los locales del coliseo Mall Bogotá o Arena Bogotá, al lado del coliseo MedPlus, aseguran que a más de 100 propietarios no les han cumplido con las entregas y que existen varias irregularidades.



Ivonne Téllez y Tatiana Acosta son dos de las afectadas. Según ellas, el Arena Bogotá les ha incumplido con lo que les prometieron: un centro de entretenimiento y cultura cargado de innovación.

“No han terminado las zonas comunes, entonces no se puede alquilar, ni vender, prácticamente están muertos. No han terminado baños, ascensores, no tenemos servicios. Me siento estafada”, comentó Ivonne Téllez, comerciante afectada.

De esta forma también se siente Tatiana Acosta, quien guarda aún la esperanza de abrir su negocio y que sea exitoso en este lugar. Dice estar pagando administración y seguir perdiendo dinero.

“No tenemos la red contra incendios ni el montaje que ellos nos prometieron. Nos sentimos muy defraudados y muy tristes de la manera más grande posible”, indicó la vendedora.



Por otra parte, Ivonne compartió que el constructor les indica que “no hay dinero. Todos decimos dónde está el dinero, ¿qué se hizo con ese dinero? La fiduciaria no responde”.

El coliseo MedPlus, que se inauguró en agosto del 2022 y continúa en funcionamiento, aseguró a través de un comunicado que no están involucrados en la construcción, gestión u operación del centro comercial Arena Bogotá. Sin embargo, hay inconformidades por parte de otros comerciantes.

“Yo creo que la persona que quiera abrir y que desee abrir puede hacerlo si logramos que el coliseo MedPlus deje de abusar de los demás limitando el libre ejercicio de la competencia económica y abusando de su posición dominante”, indicó Ricardo Cifuentes, copropietario afectado del coliseo MedPlus.

La fiduciaria encargada del proyecto dijo, como vocera del fideicomiso, ha cumplido cabalmente con las obligaciones a su cargo establecidas en el contrato de fiducia".

"De igual manera se señala que el constructor efectuó la entrega del mall comercial a la copropiedad en cabeza de la administración definitiva y, por lo tanto, esta última es quien toma las determinaciones relacionadas con el destino y funcionamiento del mall comercial", anotó.

Para obtener respuestas, Noticias Caracol buscó insistentemente al constructor del proyecto Guillermo Rincón, su abogada Pilar Rocha y la señora Aida Rodríguez, presidenta del consejo del centro comercial, pero no obtuvo respuesta frente a las denuncias.

El ingeniero Jorge Lara, representante del centro comercial Arena Bogotá, precisó que el establecimiento comenzará a funcionar en junio del 2024.