Cerca de 45 niños pasaron por hogar del ICBF en Soacha donde violaron a dos pequeñas

Padres acusan al instituto de negligencia porque Camilo Revelo, señalado del abuso, tiene antecedentes penales. Lo señalan de maltratar a más menores.

“Ese desgraciado les hacía muchísimas cochinadas cuando ellas estaban en ese hogar sustituto”, dijo la madre de una de las dos niñas -de 7 y 8 años- abusadas en el hogar de Bienestar Familiar, que funcionaba en un apartamento del conjunto Parque Residencial Barbados III.

“Mi niño tres meses atrás me resultó con la nariz partida y me dijeron que había sido en la escuela donde él había estudiado, pero nunca me dejaron investigar”, sostuvo otra mamá que, además, acusa al ICBF de no realizar la visita que le permita recuperar los derechos sobre su hijo.

Los padres de familia se preguntan qué controles establece la institución para escoger las parejas que brindan un hogar sustituto, ya que Camilo Enrique Revelo Cruz, de 25 años, presenta anotaciones por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte de armas de fuego.

Padres de niñas abusadas en hogar de paso del ICBF en Soacha anuncian... El llamado monstruo de Soacha fue enviado a la cárcel Modelo, tras su detención el fin de semana.

El ICBF informó que brinda atención psicológica a las niñas víctimas de violencia sexual.

Capturan a hombre señalado de violar a dos niñas en hogar sustituto...