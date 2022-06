Cerca de mil niños están sin rutas escolares en Bogotá hace seis meses

Este año varias madres de los estudiantes de diferentes colegios públicos en Bogotá se han visto afectadas por la falta de rutas escolares. Es por eso que Noticias Caracol decidió acompañar a una de las madres que ha tenido que afrontar esta situación. Rocío Quintero tiene tres hijos y hace seis meses no cuentan con rutas escolares. Sin embargo, en el camino hubo más testimonios que reflejan la problemática.

La jornada de Rocío empieza a las 5:30 a. m. cuando sale en el bus con sus tres hijos para el colegio distrital ubicado en la localidad de Barrios Unidos. En el alimentador que nos lleva al Portal Suba, Rocío nos comenta que este trabajo es de todos los días: “Por la falta de rutas, nuestros niños están corriendo peligro en las calles". Rocío no desampara a la pequeña Martina, de cuatro años. Comenta que le han ofrecido llevarla, pero que no le gusta dejarla en manos de otras personas.

Como cientos de familias, Rocío asegura que ya llevan un largo tiempo esperando que le habiliten las rutas escolares. “Llevamos alrededor de seis meses, desde el 24 de enero. Me ha tocado mandarlos solos, están corriendo mucho peligro, entonces es mucha inseguridad”.

Otra problemática son los subsidios que da el Distrito para reemplazar las rutas escolares. Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá, manifestó que “si el niño tiene derecho a la ruta y por una situación contractual en este momento no estamos suministrando la ruta, que están claramente establecidas las rutas que faltan activar, el niño está recibiendo el beneficio de movilidad. El 100% de los niños están recibiendo ese beneficio”, manifestó.

Sin embargo, esta situación se contradice con la realidad de Rocío, ya que uno de sus hijos no está cubierto con el subsidio de movilidad. Lo que no se explica esta madre de familia es cómo cubren a un niño y al otro no.

En el camino también nos encontramos con la historia de Alejandro Ballesteros, estudiante del Colegio Distrital Juan Berbeo. Tiene 11 años y su mamá no puede acompañarlo a la institución educativa. “En este momento mi mamá está trabajando, ella sale a las 5:00 a.m. y no me puede traer." Además, agrega que “cuando voy en el Transmilenio siento inseguridad, que de pronto me lleguen a robar o llevar a alguna parte. Hasta el momento no ha ocurrido nada, pero sí temo que me pueda pasar algo”, manifestó.

Una vez llegamos al colegio, Rocío manifestó una gran preocupación. Debido a esta problemática, tuvo que abandonar su trabajo en la ferretería ya que no podía por los horarios. “Me tocaba salir a las 5:10 a.m., de regreso estaba a las 8:30 a.m., y me tocaba devolverme a las 10:30 a.m. a recoger a la niña. Me tocaba todo el día estar pendiente de mi hija y así ya no servía en mi trabajo”, agregó Rocío Quintero.

¿Qué responde la Secretaría de Educación?

En la rueda de prensa que entregó la secretaria de Educación, Edna Bonilla, aseguró que el problema sí existe y están haciendo lo posible por solucionarlo. “¿Hemos tenido problemáticas? Sí y eso nosotros lo reconocemos, pero lo que aquí no ha habido es improvisación o lo que tampoco ha habido es que nosotros no sintamos las necesidades de las familias. Entonces nosotros hicimos un proceso contractual, la contratación no la hace a dedo la Secretaría de Educación”, declaró la secretaria.

Según la misma entidad 57.753 niños cuentan con el beneficio de movilidad escolar en cualquiera de sus estrategias, de los cuáles 26.264 se encuentran con ruta escolar. Agregó que hoy hay 1.102 rutas en operación y esperan lo más pronto posible solucionar el problema de movilidad escolar para cerca de mil familias.