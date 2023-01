El operador del vehículo asegura que lo agredió con un candado y le causó una fractura en uno de sus pómulos.

“Lo único que hice fue echarle pito para que se subiera a su cicloruta, no le gustó, lo que hizo fue romper el vidrio del bus. Me agredió con un candado, me cogieron 17 puntos en la ceja y tuve fractura en el pómulo”, afirma Andrés Acero, afectado.

El ciclista deberá enfrentar los cargos por daño a bien ajeno y daños personales.