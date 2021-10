Ciclista profesional fue golpeado y asaltado cuando salió a entrenar en Engativá

La delincuencia en Bogotá le arrebató no solo la tranquilidad sino su bicicleta a Cristián Camilo Restrepo. El joven le contó a Noticias Caracol cómo fue golpeado y asaltado cuando salió a entrenar como lo hace habitualmente en la localidad de Engativá, occidente de la ciudad.

“Yo me dirigía a hacer mi entrenamiento a las 5:10 de la mañana, cuando en la carrera 104 con calle 83 sale un hombre con un arma blanca, me empuja y me hace perder la estabilidad. Apenas me ve caer al piso coge la bicicleta y al montarse él no logra impulsarse, logró forcejear con él, pero al ver que ya estaba en peligro mi integridad, pues yo la dejo ir”, relató el joven.

Restrepo expresó que sale tan temprano a realizar sus actividades para que le alcance el tiempo, pero ahora con la situación de inseguridad ve todo más complejo para su rutina diaria.

“Ahorita la inseguridad que está por la ciudad está difícil, entonces esa es la hora en que le alcanza a uno el tiempo para todo y salir pues a entrenar, después llegar a trabajar y que pase esto es un poco complicado”, comentó.

Lo más triste para Cristián Camilo es que el robo se registró a pocos días de una competencia, a la cual acudirá, pero con una bicicleta prestada.

“Con los amigos que tengo y gracias a la difusión del robo me lograron prestar una bicicleta porque el viernes tengo una carrera en Aguazul, Casanare. Estamos haciendo todo lo posible para ir lo mejor a la carrera”, manifestó.

El joven deportista denunció los hechos ante las autoridades y espera que al menos el delincuente sea atrapado.

“La bicicleta está avaluada en más o menos $12 millones y medio y ya ayer con la Policía, gracias a Dios, tuve un buen apoyo de parte de ellos, y ya está todo el denuncio y está en búsqueda la bicicleta”, agregó.

Según cifras de las autoridades, en Bogotá se roban diariamente 27 bicicletas. Entre enero y agosto de este año se reportaron 6.542 hurtos de bicicletas, de los cuales 778 fueron en el mes de agosto.