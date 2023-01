Cinco días después de que se casara, mujer fue cruelmente asesinada por su expareja

El homicida, además, le propinó ocho puñaladas al esposo de la víctima. Lo peor es que podría quedar libre por vencimiento de términos.

Como Rodolfo Andrés Pérez fue identificado el hombre que, según las autoridades, asesinó a Sandra Milena Alegría en octubre pasado.

El esposo de la señora, Hernán Ortiz, cree que el sujeto asesinó a la mujer porque meses atrás le había puesto una demanda por alimentos por su hijo de 8 años.

El día del homicidio, el 5 de octubre de 2018, Pérez logró ingresar al conjunto donde vivían sus víctimas.

Llegó hasta la puerta del apartamento de Sandra, como lo evidencian cámaras de seguridad, timbró y al ingresar la asesinó, afirmó su esposo.

Poco después llegó Hernán y vio al homicida sentado en la sala.

“Me ataca por la espalda, me proporciona ocho puñaladas que comprometen pulmones, hígado y vaso, él huye del lugar y posteriormente se comienza el trámite con su captura”, relató.

Fue detenido diez días después y está recluido en la cárcel distrital.

Sin embargo, afirma el esposo de la víctima, la primera audiencia no se pudo realizar porque la fiscal argumentó que no conocía bien el caso. Fue aplazada para el primero de febrero, pero la fiscal no se presentó. La nueva fecha quedó para el primero de marzo, cuando ya vencerían los términos y el señalado asesino quedaría en libertad.

La víctima hizo un derecho de petición ante la Procuraduría para que vigile este caso.